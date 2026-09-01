Navarra impulsa 'Retos Robótica' para mejorar la autonomía de las personas mayores con discapacidad

Gobierno de Navarra y Adacen han presentado 'Retos Robótica', un nuevo proyecto de innovación social y tecnológica que busca identificar necesidades reales de las personas mayores con discapacidad y explorar el potencial de la robótica para ofrecer soluciones que contribuyan a mejorar su autonomía y calidad de vida. La iniciativa está financiada por Fundación La Caixa y cuenta con la colaboración del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra (NAIR Center) y Centro VidAAs. 'Retos Robótica' plantea un proceso de innovación centrado en las personas que comenzará con la identificación de necesidades y retos reales, incorporando tanto la experiencia actual de personas mayores con discapacidad como una mirada anticipatoria de personas con discapacidad de mediana edad. Familias, profesionales, especialistas y entidades del ecosistema tecnológico participarán también en las diferentes fases del programa. El objetivo, ha precisado el Ejecutivo, es conectar esas necesidades con las capacidades existentes en el ámbito de la robótica para idear, contrastar y desarrollar soluciones que puedan aportar un valor diferencial en situaciones reales.

Las personas, protagonistas del proyecto

El proyecto trabajará con dos perspectivas complementarias. Por una parte, recogerá la experiencia actual de personas mayores con discapacidad y, por otra, incorporará una mirada anticipatoria a través de personas con discapacidad de mediana edad, con el objetivo de identificar necesidades que puedan aparecer a medida que avance su proceso de envejecimiento. A estas personas se sumarán familias, profesionales y entidades que aportarán su conocimiento sobre las situaciones y necesidades cotidianas que podrían beneficiarse de soluciones basadas en robótica.El gerente de Adacen, Andrés Ilundain, ha destacado el valor de un modelo en el que las personas participan desde el primer momento en la identificación de los retos y en el posterior diseño y validación de las posibles soluciones. "No queremos desarrollar primero una tecnología y buscar después dónde aplicarla. Vamos a hacer exactamente lo contrario: primero vamos a escuchar", ha adelantado.

Fases implantación

'Retos Robótica' se desarrollará mediante cuatro fases sucesivas, que permitirán avanzar desde la identificación inicial de necesidades hasta el desarrollo y demostración de prototipos. La 0 será una jornada en el Polo, organizada por NAIR Center, destinada a conocer como las soluciones robóticas pueden mejorar nuestro día a día. Será el 16 de septiembre, y al día siguiente habrá un showroom tecnológico en el Centro VidAAs para entidades sociales, empresas, administraciones públicas, alumnado y personal investigador. La primera será un Discovery Sprint, dirigido a identificar necesidades y retos reales de las personas mayores e incorporar tanto su experiencia actual como la mirada anticipatoria de personas con discapacidad de mediana edad.

Hackathon de Co-diseño

A continuación, tendrá lugar un Hackathon de Co-Diseño, en el que personas usuarias, familias, profesionales, ciudadanía, especialistas en innovación y robótica y equipos multidisciplinares trabajarán conjuntamente para transformar los retos seleccionados en conceptos de solución robótica. Las propuestas pasarán posteriormente por un Laboratorio de Contraste y Escenarios de Uso, donde se analizarán aspectos como su utilidad y aceptabilidad, viabilidad técnica, accesibilidad y seguridad, riesgos éticos, sostenibilidad y condiciones reales de aplicación.Este proceso permitirá seleccionar y concretar el reto con mayor potencial, establecer su escenario de uso y definir los requisitos que deberá cumplir la solución. La última fase será un Hackathon de Desarrollo y Prototipado, orientado al desarrollo y demostración de prototipos capaces de responder al reto seleccionado. Las propuestas serán finalmente evaluadas y se premiarán las soluciones mejor valoradas.