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4 generaciones de rojillos analizan a Osasuna

José Javier Azanza y Javier Azanza, padre e hijo; y Jesús Brun y Xabi Rodríguez Brun, abuelo y nieto, opinan sobre el Osasuna de la temporada 26/27 en la previa del tercer partido contra el Getafe.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Osasuna ha jugados dos partidos de este inicio de liga desordenado y afronta el tercero contra el Getafe con Luis Miguel Ramis empezando a enseñar sus primeras cartas como nuevo técnico del equipo y con bastante continuidad en la plantilla.

Después de un final de temporada 25/26 agónico e inesperado, con el equipo logrando la permanencia merced a una derrota del Girona en su campo, la nueva temporada que comienza vuelve a despertar la ilusión en los aficionados. Lo analizan desde el Bar La Botería un padre y un hijo, José Javier Azanza y Javier Azanza; y un abuelo y su nieto, Jesús Brun y Xabi Rodríguez Brun. Juntos nos aportan las opiniones de cuatro generaciones diferentes de aficionados rojillos.

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