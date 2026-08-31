4 generaciones de rojillos analizan a Osasuna

Osasuna ha jugados dos partidos de este inicio de liga desordenado y afronta el tercero contra el Getafe con Luis Miguel Ramis empezando a enseñar sus primeras cartas como nuevo técnico del equipo y con bastante continuidad en la plantilla.

Después de un final de temporada 25/26 agónico e inesperado, con el equipo logrando la permanencia merced a una derrota del Girona en su campo, la nueva temporada que comienza vuelve a despertar la ilusión en los aficionados. Lo analizan desde el Bar La Botería un padre y un hijo, José Javier Azanza y Javier Azanza; y un abuelo y su nieto, Jesús Brun y Xabi Rodríguez Brun. Juntos nos aportan las opiniones de cuatro generaciones diferentes de aficionados rojillos.