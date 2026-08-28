La Fundación Iñaki Ochoa de Olza - SOS Himalaya pide donaciones para ayudar sobre el terreno en Nepal

Desde la Fundación Iñaki Ochoa de Olza - SOS Himalaya han lanzado una campaña dirigida a la ayuda inmediata y a la reconstrucción de las zonas afectadas por las graves riadas en Nepal. Ya desde el 26 de agosto un equipo propio de SOS Himalaya Nepal intenta alcanzar la zona afectada por la masiva riada que arraso los valles fronterizos del Norte de Nepal.

Los accesos se encuentran intransitables y las noticias que les llegan son devastadoras, con niveles de destrucción muy superiores a los del terremoto de 2015 en el que pueblos enteros fueron barridos de la faz de la tierra. La extensión del daño es enorme, la población superviviente necesita absolutamente de todo desde ya, dando por hecho que reconstruir las comunidades y poblaciones va a requerir mucho más que buena voluntad.

En SOS Himalaya su personal Nepalí ya ha iniciado el envío de alimentos y productos de primera necesidad con fondos propios, a la vez que han creado un fondo específico para la reconstrucción de las zonas más afectadas. El personal Nepalí y sus familias, así como los niños y niñas a los que nuestra organización protege, se encuentran a salvo y agradecen a cuantos se interesan y deciden ayudar al pueblo de Nepal en este momento terrible.

Pablo Ochoa de Olza explica en Más de Uno Pamplona que de momento el personal de la oenegé no puede acceder a los últimos 100 kilómetros más cercanos a la riada de agua y barro pero están preparados para cuando llegue el momento.

Piden donaciones económicas por Bizum: 14310 o por transferencia bancaria: ES74 3008 0287 4857 5821 5429