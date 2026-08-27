"Tu talento, tu negocio": Ruta 31, el programa del Servicio Navarro de Empleo y CEIN, anima a transformar la experiencia profesional en nuevos proyectos empresariales

El Gobierno de Navarra ha presentado la nueva campaña de Ruta 31, el servicio de apoyo y acompañamiento al emprendimiento financiado por el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. Una campaña que invita a reflexionar sobre el potencial emprendedor que existe detrás de muchas personas que acumulan años de experiencia profesional, conocimientos especializados o una trayectoria consolidada en distintos sectores de actividad. La iniciativa quiere acercarse especialmente a quienes se plantean iniciar una nueva etapa profesional, desarrollar un proyecto propio o convertir una oportunidad detectada a lo largo de su carrera en una empresa viable. Desde 2022 y hasta el 31 de julio de 2026, Ruta 31 ha acompañado a 1843 proyectos y ha contribuido a la creación de 415 empresas, que han generado 505 empleos.

Ruta 31 ofrece un acompañamiento gratuito dirigido a personas que quieren explorar una idea de negocio o avanzar en la puesta en marcha de una empresa. A través de un itinerario estructurado, las personas participantes pueden analizar oportunidades, contrastar su propuesta de valor, validar el interés del mercado, estudiar la viabilidad económica de su proyecto y conocer los aspectos clave para tomar decisiones informadas.

El programa combina sesiones grupales, recursos especializados y asesoramiento personalizado para que cada persona pueda avanzar en el desarrollo de su iniciativa con apoyo profesional. Uno de los elementos diferenciales de Ruta 31 es que el acompañamiento no finaliza cuando la persona emprendedora constituye su empresa. Tras la puesta en marcha del negocio, CEIN ofrece una fase de seguimiento orientada a facilitar la consolidación del proyecto durante sus primeros meses de actividad, un periodo especialmente crítico para cualquier nueva empresa.

Este apoyo incluye formación grupal intensiva y tutorías individualizadas centradas en la resolución de los primeros retos de gestión, ventas, crecimiento y organización económico-financiera. Además, las empresas pueden acceder al ecosistema de servicios avanzados y a las oportunidades de financiación disponibles, contando con apoyo experto para contrastar decisiones, identificar oportunidades y afrontar los desafíos habituales de esta etapa. El objetivo es favorecer la supervivencia, el despegue comercial y el crecimiento sostenible de los nuevos negocios, reforzando el compromiso de CEIN con las personas emprendedoras más allá de la constitución de la empresa. Toda la información sobre Ruta 31 y las próximas actividades está disponible en la web de Ruta 31.

Ruta 31 de CEIN se enmarca dentro de la atención a personas emprendedoras de la Red Navarra Emprende, coordinada por el SNE-NL a la que este organismo destina en torno a un millón de euros, con objeto de acercar los servicios de asesoría y formación al emprendimiento a toda Navarra. En lo que va de 2026, esta red profesional ha atendido a 1.815 personas, el 52% mujeres. Cerca del 25% terminará creando su negocio.

Si están desempleadas disponen, además, de subvenciones. El SNE-NL ha incrementado cerca de un 12% respecto a 2025, hasta los 3,35 millones de euros, el presupuesto para quienes se den de alta en el régimen RETA de la Seguridad Social y también existen ayudas por constituir cooperativas y micro cooperativas. Como novedad, en 2026 se ha puesto en marcha una ayuda reforzada a autónomos y autónomas que realizan su primera contratación, con objeto de contribuir a la consolidación y crecimiento de estos negocios.

Toda la información a disposición de promotores y promotoras de negocios figura en navarraemprende.com. Además, esa página web también recoge la actualidad y formación emprendedora y una serie de recursos como guías para emprender, otras ayudas y bolsas de relevo de negocios o locales.