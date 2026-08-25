Osasuna se estrena con un empate en casa

Osasuna empató a cero contra el Levante en su estreno en la Liga. Las únicas novedades en el once respecto al habitual de las dos últimas temporadas fueron Arguibide e Iker Muñoz, además de Abel Bretones en el lateral izquierdo. Se notó la participación de los tres y el equipo en general dio una mejor imagen que en pretemporada, aunque no suficiente para ganar.

Osasuna, eso sí, estuvo serio en defensa con Catena y Herrando como centrales y momentos de presión bien elegidos desde la media punta, donde Rubén García y Moi Gómez ocupaban las bandas con Aimar en el centro y Budimir arriba. Luis Miguel Ramis reconoce que hay bastante que mejorar pero ya vio mucho de lo que lleva queriendo implantar desde julio.

Hubo aplausos pero también silbidos para el equipo en momentos concretos del partido. El entrenador le dio naturalidad a la crítica llegada desde la grada y la aceptó como acicate que debe servir para mejorar, cuestión que también aplica a un césped que a pesar del esfuerzo del equipo de jardinería no ha crecido por completo por el calor del verano tras cambiarlo en junio. Sí va creciendo, poco a poco, el equipo, que había dejado una imagen más bien preocupante en pretemporada.

En el partido hubo dominio alterno y ambos, Osasuna y Levante, remataron al poste o al larguero. Habrá cambios en el once rojillo para enfrentarse al Celta en Vigo el jueves, apenas 72 horas después de jugar el primer encuentro.