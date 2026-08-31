Navarra prevé 49 millones de kilos de uva en una vendimia récord por su precocidad

La vendimia de 2026 ya está en marcha en Navarra y lo hace con un récord histórico de precocidad. Así lo ha explicado en Onda Cero David Palacios, presidente de la Cofradía del Vino de Navarra y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, que asegura que “hemos pulverizado récords” después de que algunas bodegas comenzaran a recoger las primeras uvas ya durante la primera semana de agosto, con variedades tempranas como la Chardonnay.

Palacios reconoce que hace unos años era impensable estar vendimiando a mediados de agosto y vincula este adelanto a la tendencia de aumento de las temperaturas. Una evolución que, si se consolida, obligará al sector a adaptar los ciclos de cultivo y las variedades de uva a las nuevas condiciones climáticas.

En cuanto a la producción, las previsiones apuntan a unos 49 millones de kilos de uva, una cifra superior a la de las dos campañas anteriores, que fueron especialmente cortas. Sin embargo, el calor continúa provocando mermas, sobre todo en los viñedos de secano. Las parcelas con posibilidad de riego están soportando mejor las altas temperaturas y presentan una maduración más favorable.

Como aspecto positivo, el presidente de la D.O. Navarra señala que el estado sanitario de la uva es “muy bueno”. Las elevadas temperaturas han dificultado la aparición de hongos habituales en el viñedo, por lo que apenas se están registrando problemas sanitarios.

La campaña incorpora además novedades en la DO Navarra, como las menciones de “Vinos de Pueblo”, que permitirá identificar vinos vinculados a localidades concretas, y “Rosado Tradición”, destinada a poner en valor los rosados característicos de Navarra elaborados con garnacha mediante el método de sangrado.

Palacios destaca también la importancia de diferenciar y comunicar los vinos navarros y de mantener la actividad vitivinícola como elemento de dinamización y fijación de población en el medio rural.

La vendimia todavía se prolongará durante semanas debido a la diversidad geográfica de Navarra. Mientras las zonas del sur ya están avanzadas, en áreas más septentrionales, como Lumbier, Tierra Estella o Valdizarbe, todavía queda buena parte de la campaña por delante.