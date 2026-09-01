Berriozar acoge este domingo la fiesta solidaria de ADANO por el cáncer infantil

La Asociación de Ayuda a Niños y Niñas con Cáncer de Navarra, ADANO, recupera este domingo, 6 de septiembre, su fiesta solidaria por el cáncer infantil. La tercera edición se celebrará en la pista Ilargui de Berriozar, de 10:00 a 15:00 horas, con una programación pensada para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre la realidad de los menores con cáncer.

La jornada contará con juegos y actividades infantiles, música con Los Tenampas, escuelas de baile, DJs y batucada, además de propuestas gastronómicas y una tómbola. La recaudación permitirá contribuir a financiar los programas de apoyo que ADANO desarrolla para los menores afectados y sus familias.

Jokin Ventosa, miembro de la junta de ADANO, ha destacado en Onda Cero que el cáncer infantil es una situación «dura» que no afecta únicamente al menor, sino a todo su entorno familiar. Además, ha incidido en que las dificultades no terminan necesariamente cuando llega el alta médica, ya que pueden permanecer secuelas que requieren acompañamiento y atención.

En Navarra se diagnostican alrededor de una veintena de nuevos casos de cáncer infantil cada año. En lo que va de año, ADANO ha atendido a 104 familias y ha realizado unas 2.260 intervenciones relacionadas con apoyo social, psicológico y terapias.

La asociación, que trabaja desde 1989 en coordinación con el Hospital Universitario de Navarra, también desarrolla campañas de sensibilización en centros educativos. Este año, además, participa en la campaña de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil bajo el lema «Porque las palabras no cambian un diagnóstico, pero sí pueden acompañar».

Ventosa ha agradecido la respuesta de comercios, instituciones, asociaciones deportivas y particulares, cuya colaboración ha permitido recuperar una fiesta que vuelve tras un año de ausencia. El objetivo, ha señalado, es disfrutar de una jornada festiva, solidaria y de sensibilización.