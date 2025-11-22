Salud detecta situaciones de violencia en 715 mujeres en los siete primeros meses de 2025, un 5,6% más que al año pasado

Los casos de violencia contra las mujeres que detecta el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea siguen una tendencia alcista en los últimos años. Desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto de 2025, los profesionales de salud han detectado, con confirmación diagnóstica, 715 casos de violencia contra las mujeres, un 5,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los 1.188 casos registrados en 2024, año en el que se implanta la Estrategia de Detección Temprana, representan un 25% más que la media de los últimos cuatro años.

Del total de casos detectados en 2025, el 63% corresponde a violencia física, un 8,5% a violencia sexual y un 6,5% a violencia psicológica. En lo que respecta a 2024, el 70% fueron casos de violencia física, un 10% de violencia psicológica y un 8% de sexual, detallan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La Estrategia de Detección Temprana se puso en marcha en el SNS-O en marzo de 2024 y está ayudando a diagnosticar un número de casos por encima de la media de los últimos años. En concreto, a todas las mujeres de 15 años o más atendidas en centros de salud y Red de Salud Mental, en consultas de seguimiento por embarazo en CASSYR y en las consultas de Embarazo de Alto Riesgo (CARO) se les aplica un cribado con preguntas de cuestionarios validados, que se suman a otras exploraciones relacionadas con cuestiones sobre estilos de vida.

Este protocolo específico ha llevado a detectar en 2025 un total de 217 de las 715 situaciones de violencia y se suma a los habituales modos de detección, como son la observación de indicadores de riesgo: hematomas u otras lesiones físicas, hiperfrecuentación por síntomas inespecíficos como dolores gástricos, de cabeza, insomnio, ansiedad, actitudes de hipervigilancia en presencia de su pareja.

Estas actuaciones proactivas de los profesionales de salud se llevan a cabo en todas las mujeres que acuden a los centros sanitarios por cualquier motivo de salud.