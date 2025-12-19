TRIBUNALES

La juez pone en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual en las inmediaciones de la carpa universitaria de Pamplona

Los resultados de ADN no coinciden con el perfil genético de ninguno de los investigados.

Roberto Bascoy

Pamplona |

La juez pone en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual en las inmediaciones de la carpa universitaria de Pamplona
La juez pone en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual en las inmediaciones de la carpa universitaria de Pamplona | Confilegal

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha decretado hoy la puesta en libertad de los cuatro hombres que estaban encarcelados desde el pasado 30 de octubre por su supuesta participación en una agresión sexual perpetrada días antes en las inmediaciones de la carpa universitaria celebrada en la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada explica que ha adoptado la decisión tras recibir el resultado de las pruebas de ADN remitidas por el laboratorio Nasertic, en el que “hay un perfil masculino que no coincide con ninguno de los investigados". La juez ha impuesto a los imputados, de nacionalidad argelina, uno de ellos de 33 años, dos de 26 y el cuarto de 25, la obligación de comparecer en el juzgado cuantas veces fueran llamados, por lo que deberán fijar un domicilio y notificar los cambios del mismo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer