Salud investiga una denuncia por acoso sexual de una médico del Hospital Universitario de Navarra

El departamento de Salud ha confirmado la denuncia de una médico del Hospital Universitario de Navarra por un presunto caso de acoso sexual o laboral. Un caso que ha destapado la periodista Cristina Fallarás a través de su perfil de Instagram en el que la denunciante acusa a un jefe de servicio de "vejar, humillar y cosificar a sus subordinadas". En el mensaje remitido a Cristina Fallarás la denunciante dice que es médica de un hospital público de Navarra y que su servicio está liderado por “un narcisista que veja, humilla y cosifica a las mujeres”.

Denuncia y comisión investigación

Denuncia que esta persona les da "besos en cara, boca y cuello no consentidos, les toca el culo en las cenas de servicio, el bolígrafo que llevan en el bolsillo del pecho y pide besos a cambio de las vacaciones". Asimismo que a una compañera le dijo que le "prohibía tener más hijos si no era con él" y a las recién llegadas que "no se embaracen sin preguntarle primero". Reconoce en este mismo mensaje que les da "miedo denunciarlo porque tiene mucho poder" y temen represalias. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha confirmado la presentación de "una denuncia ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales" y la apertura de "una comisión de investigación" para esclarecer los hechos. En el texto la denunciante sostiene que "la dirección sabía todo y lo ha silenciado". Un extremo que niega el consejero de Salud, a quien no le constaban estos hechos. Apunta Domínguez que, "de momento solo tenemos constancia de una denuncia y, si se confirman los hechos, la comisión tendrá que ver si se trata de un caso de acoso sexual, laboral o ambos”. El investigado sigue en su puesto de trabajo.