Iñaki Ecay: "La empresa familiar genera valor añadido para la sociedad"

Las empresas familiares de Navarra representan el 86 por ciento del tejido industrial de nuestra Comunidad. Piden a las instituciones gestión alejada del ruido político y defienden su aportación a la economía.

ADEFAN es la Asociación de Empresas Familiares de Navarra, que engloba a 175 empresas de cualquier tamaño. Su Presidente, Iñaki Ecay, defiende que tanto las más pequeñas, especialmente en los pueblos, como las grandes generan empleo, riqueza y economía para nuestra Comunidad: "donde de verdad hay que contrapesar esto es en el valor añadido que le da a la sociedad navarra tener un tejido de empresa familiar y ese contrapeso viene por qué impuestos se pagan, qué aportación se hace a la Seguridad Social... toda la riqueza que se crea, donde hay una empresa familiar se multiplica la riqueza del entorno en todos los aspectos", afirma en La Brújula de Navarra.

De cara al año que viene las empresas familiares piden a las instituciones alejarse del ruido político y generar soluciones para sus demandas y las de la sociedad navarra, resaltando su deseo de máxima colaboración y no de confrontación con el Ejecutivo.