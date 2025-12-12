Pablo Ezkurra: “El comercio navarro tiene mucho futuro y merece ser puesto en valor”

En Más de uno Pamplona hemos dedicado hoy el programa a la primera Gala del Comercio de Navarra, organizada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, que ayer reunió a profesionales y proyectos destacados del sector en un acto celebrado en Baluarte. El director general, Pablo Ezkurra, ha celebrado el éxito de la iniciativa y ha destacado la importancia de “visibilizar las buenas prácticas” y de poner en valor un sector que, pese a las dificultades actuales, “tiene futuro, rentabilidad y un fuerte componente social”.

El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, presidió la gala en la que se premió a varios comercios de Navarra que destacan por su apuesta por el emprendimiento, por la innovación de su negocio y adaptación a los nuevos tiempos, por el relevo generacional o por la larga trayectoria profesional. La gala contó con la presencia de representantes de las distintas asociaciones de comerciantes de Navarra, así como del director delÁrea de Promoción Económica, Proyección Europea Carlos Andrés Uranga.

El consejero afirmó que, a pesar de” la indudable importancia, es un sector rodeado de retos y dificultades”. Recordó que hace unas semanas se presentó el anteproyecto de la Ley Foral de Comercio para fomentar medidas de apoyo y regularizar horarios comerciales, impulsar el emprendimiento, el comercio rural y mejorar el relevo generacional. “Exactamente, estos puntos coinciden con los cinco premios que hoy entregamos. Esto es un reflejo del compromiso del equipo con el comercio minorista y de proximidad. Trabajamos para limitar las grandes superficies y ensalzar la figura del comerciante. Se trata de un sector estratégico y fundamental para Navarra, por lo que debemos delimitar el marco que favorezca al sector y frene la pérdida de comercios”, afirmó Irujo.

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo, Pablo Ezkurra, impartió una charla sobre el futuro del comercio minorista de Navarra, mostrando así el apoyo de la Administración a los emprendedores como impulso a la actividad comercial. “Tenemos que reforzar aquellos puntos en los que somos buenos: la cercanía, la calidad y la sostenibilidad. Aquellos comercios que tengan una especialización tendrán una ventaja competitiva sobre el resto”, concluyó.

Se entregaron cinco reconocimientos:

Premio a la Mejor Trayectoria Individual, que recayó en Gorka García y Ana Díaz, de Cortinas Izara. Este premio reconoce una trayectoria comercial marcada por su evolución y la adaptación a los nuevos tiempos. Gorka y Ana fueron reconocidos por continuar la labor que comenzaron sus padres, por su compromiso con Alsasua, por su capacidad de innovación y singularidad de este establecimiento que ha prestado servicio, a lo largo de 40 años, en todo lo concerniente al mundo textil y a las cortinas para el hogar. El premio fue entregado por el consejero Irujo.

Premio a Nuevos Emprendimientos para Arlinde Alzate Bahos, de Coaliment Cabanillas. Con este premio se reconoce a “las personas que transforman ideas e ilusiones en un comercio vivo y cercano. A aquellos que nacen, además, con un deseo de servir a su comunidad”. Arlinde mantiene la única tienda abierta en Cabanillas, denominada ‘El granero del pueblo’. Esta tienda ofrece servicio a domicilio y una amplia variedad de productos de alimentación, desde frescos, como frutas y verduras, productos envasados como carne y pescados, lácteos, panadería y droguería. De este modo, la ciudanía -en especial las personas mayores- pueden ver satisfechas sus necesidades básicas de modo autónomo. Arlinde recibió el galardón de manos del director del Servicio de Ordenación y Fomento del Comercio, Alejandro Alonso.

Premio a la Innovación para Raúl Azpilicueta, de Óptica Lizarra. Este comercio familiar comenzó su actividad en 1956 en Estella-Lizarra y, con la misma esencia de dar el mejor servicio al cliente, continúa innovando para adaptarse a los nuevos tiempos. Es una óptica especializada en visión infantil, terapia visual, lentillas orto-k y baja visión. Este premio reconoce su labor incansable por buscar siempre lo mejor y por incorporar terapias innovadoras y equipos de última generación que permiten una detección más temprana y precisa de patologías. El premio fue entregado por Pablo Ezkurra.

Premio al Relevo Generacional para Irati Azkoiti, de Texartu. Este comercio cuenta con más de 25 años de trayectoria en la artesanía textil, dando valor a la herencia cultural. Gracias a Irati, la nueva emprendedora y gerente, Texartu continuará su actividad garantizando que este singular comercio sea una realidad. El director del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona, Carlos Andrés Uranga, fue el encargado de entregar este premio.

Premio a Buenas prácticas en el Comercio Rural para el Ayuntamiento de Zúñiga y Ane Oteiza, del Bar-Tienda de Zúñiga. Gracias a la apuesta del Ayuntamiento y el compromiso de Ane, Zúñiga ha revitalizado su comercio rural con un espacio multiactividad (tienda-bar) situado en las antiguas escuelas de esta localidad. Allí ofrece productos básicos y servicios, combatiendo la falta de comercios en Zúñiga desde los años 70 y fomentando la vida social y el empleo local. El nuevo comercio sirve como punto de encuentro y socialización para los y las residentes. El director general Ezcurra, fue el encargado de entregar el primer premio.

Menciones especiales al trabajo:

La gala terminó con dos menciones especiales al trabajo realizado por dos grandes profesionales del sector. La primera de ellas fue para Inma Elcano, gerente de la Asociación de Comerciantes de Navarra, que cuenta con 35 años de trayectoria profesional en el sector, en la antigua Federación de Comercios de Navarra y como gerente de la actual Asociación de Comerciantes de Navarra. Esta mención reconoce “su labor incansable en la defensa del asociacionismo comercial”.

La segunda mención fue para Deñe Abuin Arrasate, propietaria de la mercería Kattagorria en Lesaka y presidenta de la Federación de Comercio Denok Bat, que destaca “por su tenacidad, por impulsar el euskera en el comercio, por su manera apasionada y desinteresada de trabajar en todos y en cada uno de los proyectos que han hecho realidad la plataforma de asociación comercial DENOK BAT”.