El Avance Ezcabarte, equipo revelación de 3ª RFEF

La Tercera RFEF es siempre una categoría bastante igualada. Este año no se sale de la norma, pero entre los equipos de mitad de la tabla hacia abajo. Los de arriba se están escapando en la clasificación, con una Peña Sport intratable con 12 victorias en 13 encuentros y un ramillete de equipos que le siguen: San Juan, Pamplona, Izarra y Txantrea, fundamentalmente. Elías Tomé, entrenador del Avance Ezcabarte de Arre, los califica de "transatlánticos" junto al algún otro como el Valle de Egüés "que saldrá de abajo seguro", afirma. Y justo después de esos equipos cabeza de la tabla que incluyen al Subiza, segundo filial de Osasuna, se sitúa el Avance en la temporada de su regreso a la categoría.

Tomé explica en Radioestadio Navarra algunas de las causas: el efecto sorpresa y relativo desconocimiento de la plantilla junto con las ganas e ilusión de los jugadores hacen que de momento las cosas están saliendo. Pero el entrenador avisa: "cuando los grandes vayan saliendo de abajo iremos cayendo ahí los humildes, así que todos los puntos que consigamos ahora nos vendrán muy bien". El Avance ya tiene 18 merced a 5 victorias y 3 empates, casi todos conseguidos en casa. Hacerse fuertes en Igeldea, en Arre, es la clave de un equipo formado por jugadores jóvenes y varios veteranos de más de 30 años que dan empaque al equipo en el vestuario y sobre el césped. Entrenan tres días a la semana, "pero el jueves se nota el cansancio de los que trabajan", asegura un Elías Tomé que se enfrenta a uno de sus ex equipos este fin de semana, el Beti Kozkor. Una nueva oportunidad para que el Avance siga sumando puntos en su objetivo de conseguir la permanencia.