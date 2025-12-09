Osasuna se rearma de moral

Amaya Zarranz, Nacho Arbeloa y Pedro Carvajal analizan junto a Javier Saralegui la victoria de Osasuna contra el Levante, en la que se vieron cosas diferentes a los últimos partidos: una salida en tromba, participación de la segunda línea en los goles rojillos, mejoría en los repliegues defensivos y ausencia de despistes graves en la segunda parte.

De todo ello junto a las decisiones reclamadas y lógicas como la titularidad de Arguibide, la posición de Moncayola en el centro del campo, el juego ofensivo de Aimar Oroz o los goles de Víctor Muñoz y Rubén García se habla en este Radioestadio Navarra, además de la valoración del sorteo de Copa del Rey de dieciseisavos de final que jugarán los rojillos contra el Huesca.