Caliente Caliente

Osasuna se rearma de moral

Análisis de la victoria rojilla contra el Levante y la dinámica de los últimos partidos

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Amaya Zarranz, Nacho Arbeloa y Pedro Carvajal analizan junto a Javier Saralegui la victoria de Osasuna contra el Levante, en la que se vieron cosas diferentes a los últimos partidos: una salida en tromba, participación de la segunda línea en los goles rojillos, mejoría en los repliegues defensivos y ausencia de despistes graves en la segunda parte.

De todo ello junto a las decisiones reclamadas y lógicas como la titularidad de Arguibide, la posición de Moncayola en el centro del campo, el juego ofensivo de Aimar Oroz o los goles de Víctor Muñoz y Rubén García se habla en este Radioestadio Navarra, además de la valoración del sorteo de Copa del Rey de dieciseisavos de final que jugarán los rojillos contra el Huesca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer