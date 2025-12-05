Mikel Irujo: “El comercio es esencial para que vaya bien la economía y el consumo”

En Más de Uno Pamplona hemos realizado un programa especial dedicado al comercio local y a los Mercados Municipales de Pamplona, en el que el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha explicado los ejes fundamentales de la nueva Ley Foral de Comercio, presentada el pasado 25 de noviembre en el Mercado del Ensanche y que actualmente se encuentra en fase de exposición pública. Cualquier ciudadano, ciudadana o asociación puede realizar aportaciones, un aspecto que Irujo ha destacado como esencial para construir un marco consensuado.

El consejero ha subrayado que la normativa vigente es del año 2001 y que, tras casi 25 años, era imprescindible una actualización profunda debido al cambio de hábitos de consumo, al avance de la digitalización y a la necesidad de redefinir el modelo urbano y comercial. Irujo ha insistido en que “nuestra apuesta clara es el comercio minorista y el de proximidad”, un sector que considera estratégico tanto por su peso económico —representa el 5% del PIB navarro y da empleo a unas 25.000 personas— como por su papel social.

El proceso de elaboración de la ley ha contado con la implicación estrecha de las asociaciones de comercio, cuya disposición el consejero ha agradecido explícitamente. Según ha explicado, era necesario revalorizar la figura del comerciante y dejar claro que “el comercio no es el hermano pequeño de la economía”, sino una actividad esencial para la vida de pueblos y ciudades. También ha apelado a la responsabilidad individual de los consumidores, señalando que “cada vez que compramos un producto tenemos que pensar qué hay detrás de todo ello”, desde las condiciones de fabricación hasta el impacto en el entorno local.

Irujo también ha abordado la problemática del declive comercial en zonas rurales, donde muchos establecimientos son más que simples negocios: funcionan como puntos de encuentro, ofrecen servicios básicos y sostienen la vida comunitaria. Recordó casos recientes en localidades que habían perdido todo su tejido comercial y en las que, gracias a proyectos impulsados por vecinos con apoyo institucional, se ha logrado recuperar actividad. Para revertir la pérdida de mil comercios en la última década, la ley plantea medidas como reservas de suelo para proyectos comerciales de proximidad y la limitación de nuevas grandes superficies.

Por último, el consejero ha reivindicado la necesidad de “devolver el comercio a la trama urbana”, evitando que todo se desplace a las afueras. La integración del comercio en la ciudad es, para él, clave para revitalizar calles y favorecer un modelo más sostenible y cercano.