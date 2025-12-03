María Chivite cesa al director de Obras Públicas, Pedro López, tras la polémica por el sobrecoste de Belate

Pedro López Vera, director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y numero dos del consejero de Cohesión territorial , Oscar Chivite, ha sido cesado de su cargo por la presidenta del Gobierno, María Chivite. La decisión, conocida a través de una nota de prensa, llega apenas 24 horas después de la reunión mantenida con los socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y de que estos hubieran exigido "responsabilidades políticas inmediatas". La petición llegaba tras el último informe de la intervención general del Gobierno respecto del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate que ha supuesto la paralización del pago de 8,5 millones de euros de sobrecostes y que concluye que 6,2 millones de euros de ese gasto extra se deben a cambios impulsados por la UTE adjudicataria de las obras sin justificación.

Decisión inmediata

En Onda Cero, el vicepresidente primero del gobierno , Félix Taberna, avanzaba al mediodía que la respuesta a la petición se iba a adoptar en las próximas horas. " Estamos en un impasse, en un periodo de reflexión, que esperemos se pueda resolver a lo largo del día de hoy. Los socios nos han dado el recado, que hemos escuchado, y ahora tenemos que reflexionar sobre el tema", apuntaba. Preguntado sobre si esta crisis abierta con los socios ponía el riesgo la continuidad del ejecutivo, se mostraba tajante: "La confianza política del arco parlamentario a día de hoy se mantiene"

Relevo Pedro López

El nombramiento del sustituto de Pedro López, en el cargo desde 2019, se acometerá, según el Gobierno de Navarra, a la mayor brevedad. El ejecutivo foral asegura que introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el recambio también de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda. La duplicación de los túneles de Belate, en la N-121-A, fue adjudicada a la UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar, la empresa de la que, según el informe de la UCO, Santos Cerdán era propietario del 45 por ciento. El proceso de adjudicación se está investigando en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra.

Informe Intervención General

La Intervención General del Gobierno foral ha incoado un reparo suspensivo del modificado de las obras que tenía un valor de 8,5 millones de euros y el Departamento de Cohesión Territorial ha anunciado que trabaja en nuevas fórmulas legales que permitan continuar con unas obras que considera imprescindibles en términos de seguridad para la ciudadanía y cumplimiento de la legalidad europea. En ese sentido, Obras Públicas ha trasladado a la UTE de Belate, formada por Acciona y Osés Construcción tras la salida de Servinabar, el interés en que prosigan los trabajos con normalidad, desde la prioridad de cumplir con la Directiva Europea que exige una mayor seguridad en túneles como el de Belate. De esta manera, se autorizará el pago de los trabajos realizados según las especificaciones de Intervención General. El Gobierno foral justificó el modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate por cuestiones técnicas relacionadas con la morfología del terreno, la cantidad de agua que emerge de la montaña y diversas prescripciones de obligado cumplimiento para la obtención de las autorizaciones. Estas cuestiones no han sido compartidas por la Intervención General.

Geroa Bai guarda silencio y Contigo, satisfecho

Geroa Bai, que fue la primera formación en alzar la voz tras conocerse el informe de la intervención general, guarda silencio por el momento. No así Contigo-Zurekin, que se muestra "satisfecho" con el cese del director general de Obras Públicas y ve "zanjada" la crisis. No obstante Podemos, socio mayoritario en esta coalición, no comparte esta lectura y pide la dimisión del consejero de Cohesión Territorial, Oscar Chivite. El PSN dice que se ha dado "un paso adelante" para "zanjar la crisis" y Bildu valora el paso dado pero emplaza a hacer una profunda reflexión. Desde la oposición, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha señalado que "el cese del director general de Obras Públicas es un reconocimiento explícito de los indicios de corrupción”. La primera reacción publica de la presidenta del Gobierno, María Chivite, se prevé que sea en el acto del Dia de Navarra donde presidirá la entrega de la Medalla de Oro de Navarra 2025 a titulo postumo al empresario Manuel Torres Martínez, fundador de M. Torres Diseños Industriales.