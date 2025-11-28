Más de uno Pamplona

Programa especial hoy desde la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra

Sse encuentra instalada en Salinas de Pamplona, en la Cendea de Galar.

Onda Cero Navarra

Madrid |

Hemos hablado con Joseba Asiain, director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento del Gobierno de Navarra y Leticia Gurpegui, coordinadora de atención presencial en Nasertic, empresa pública que gestiona la oficina. Nos ha acompañado el alcalde de la Cendea de Galar, Oscar Amoztegui. Hemos tenido oportunidad, con nuestro compañero Roberto Bascoy, de charlar con algunos vecinos de Salinas, usuarios de la oficina. Y también hemos contado con Miriam Martón, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo y con Jesús Mari Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación.

