Félix Taberna: “La desintermediación, mezclada con la polarización y la toxificación interesada, provoca un marasmo de desinformación”

Hoy en Más de Uno Pamplona hemos podido compartir unos minutos con el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, en una entrevista en la que ha reflexionado sobre el significado del Día de Navarra, la situación política actual y la importancia de combatir la desinformación.

Taberna ha destacado que el 3 de diciembre, Día de Navarra, es un momento idóneo para pensar en el lugar en el que vivimos y para reconocer la identidad colectiva de una comunidad con más de mil años de historia. Ha subrayado que en Navarra existe una calidad de vida notable, altos índices de educación, sanidad y empleo industrial, pero también retos importantes como el envejecimiento poblacional y la necesidad de migración para garantizar el relevo generacional. Considera que el sentimiento de pertenencia y la identidad colectiva son claves para la felicidad personal.

También ha insistido en distinguir con claridad entre instituciones y gobiernos, afirmando que los ejecutivos pasan, pero las instituciones representan la voluntad de la ciudadanía. Añade que cuestionarlas de manera interesada puede dañarlas gravemente. En este marco sitúa la estrategia del Gobierno foral de reforzar la “marca Navarra”, con un acto próximo en Barcelona para poner en valor las fortalezas del territorio.

En cuanto a la polémica por el sobrecoste de las obras del túnel de Belate, que ha motivado un reparo suspensivo de la Intervención General y solicitudes de responsabilidades políticas por parte de socios del Gobierno y de EH Bildu, el vicepresidente ha explicado que coexisten dos informes técnicos contradictorios: uno de Obras Públicas favorable a la ampliación del gasto, y otro de Intervención General que no ve justificación suficiente. El Gobierno ha optado por esta segunda posición y no levantará el reparo. Se encuentra en un periodo de reflexión con los partidos implicados, aunque el vicepresidente ha recordado que la estabilidad del Ejecutivo depende de la confianza otorgada tras la investidura de 2023, que hoy se mantiene.

Félix Taberna se ha referido también a la campaña institucional “Que no te la líen”, impulsada por el Gobierno de Navarra para combatir la desinformación. Ha lamentado la creciente desintermediación informativa, el consumo directo de contenidos sin contraste y la mezcla de polarización y manipulación, que generan un entorno de confusión ciudadana. Ha citado advertencias del Foro de Davos, Naciones Unidas y la Comisión Europea sobre los riesgos globales de la desinformación y defiende promover criterio propio, contrastar fuentes, fortalecer a los medios locales y fomentar la alfabetización digital tanto en mayores como en jóvenes.

Taberna advierte sobre fenómenos como la vulnerabilidad de ciertos colectivos, el negacionismo o la “banalidad del mal”, recordando la importancia de mantener valores éticos sólidos. Finalmente, ha destacado que la campaña utiliza ejemplos impactantes —como el falso titular “Se abre el metro en la Plaza del Castillo”— para alertar sobre el riesgo de creer informaciones llamativas sin verificar.