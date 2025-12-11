Los periodistas parlamentarios eligen a la regionalista María Caballero como senadora revelación

La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha elegido a María Caballero (UPN) como senadora revelación de 2025, dentro de un trío de finalistas en el que también figuraban los senadores Alfonso Gil (PSOE) y Eduard Pujol (Junst per Catalunya). La senadora de Unión del Pueblo Navarro tiene una amplia trayectoria política al ser senadora en la IX legislatura y ocupar distintos cargos en el Ayuntamiento de Pamplona, entre ellos el de teniente de alcalde. Según ha indicado UPN, "a escala nacional ha adquirido gran popularidad a raíz de sus intervenciones como portavoz en la comisión de la Cámara Alta que investiga la corrupción del PSOE, especialmente tras su duro interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 30 de octubre". Además de en esta comisión, Caballero es también portavoz en otras nueve comisiones del Senado, entre ellas, la recientemente creada General de las Entidades Locales, Constitucional, Función Pública, Transportes y Movilidad Sostenible, Educación o Derechos Sociales. Con esta elección, los periodistas parlamentarios "no solo reconocen la manifiesta habilidad de María Caballero como interrogadora, sino también la constancia, el trabajo y la dedicación que el buen desarrollo de una comisión de investigación de estas características requiere".