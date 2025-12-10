Queda desierta la licitación para establecer nuevos vuelos desde el aeropuerto de Noáin-Pamplona

La licitación que puso en marcha el Gobierno de Navarra para lograr nuevas conexiones aéreas en el aeropuerto de Noáin-Pamplona ha quedado desierta, por lo que el Ejecutivo foral va a replantear su estrategia para mejorar la oferta de esta infraestructura. La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que "estamos trabajando en las fórmulas posibles, recogidas en la ley de Contratos Públicos, para que Navarra cuente con nuevas conexiones aéreas en el próximo año 2026, tal y como nos comprometimos".

Sin conexiones a Barcelona, Londres, Roma, Milán, Frankfurt o Munich

Ninguna aerolínea se ha presentado a la licitación pública lanzada el pasado 1 de noviembre y que buscaba ofrecer conexiones a Barcelona y a Andalucía vía Málaga o Sevilla y a ciudades europeas como Londres, Roma, Milán, Frankfurt o Munich. El Gobierno foral quería lograr dos vuelos a destinos nacionales y otros dos a ciudades europeas con una licitación que ascendía a 4 millones de euros. "Nos encontramos analizando las causas y posibles mejoras, y en conversación con las aerolíneas que habían mostrado interés, para conocer el motivo de su no presentación finalmente", ha indicado la consejera.

Reorientación de estrategia

En ese sentido, ha declarado que se encuentran ya inmersos en una "reorientación de la estrategia" que pasaría por lanzar nuevamente una licitación, "tras una modificación y ajuste a la coyuntura actual y una valoración, que ha de ser conjunta con la Mesa de la Conectividad, del nuevo escenario". La consejera Esnaola ha indicado que el contexto es complejo, por la falta de aeronaves y la competitividad con otras Comunidades Autónomas que buscan también mejorar sus conexiones, lo que provoca, en muchos casos, que las licitaciones se queden desiertas. "Tenemos el caso cercano y reciente de Vitoria que buscaba vuelos a Frankfurt, París y Londres, en abril de este año, o Logroño, con el aeropuerto de Agoncillo, cuya licitación también quedó desierta", ha indicado Esnaola. La consejera ha señalado que se trata de la primera licitación pública que hace un Gobierno en la comunidad para la mejora de la conectividad aérea, a la vez que ha reafirmado el compromiso en sacar adelante este proceso de nuevo para contar con nuevas conexiones con vistas al verano de 2026.