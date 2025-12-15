El desfile de Olentzero no contará con aves por la gripe aviar

El tradicional desfile de Olentzero en Pamplona, que tendrá lugar el 24 de diciembre a partir de las 18 horas, este año no contará con aves, como ocas o gallinas, debido a las restricciones establecidas por el Ministerio ante la gripe aviar. Según ha explicado Xabier Martínez, "si la situación no cambia", la empresa encargada de traer los animales estudiará opciones alternativas, como por ejemplo cabras pequeñas, no solo adultas, "y que los niños puedan tocarlas", o "algún buey más".

Recorrido

El recorrido de la comitiva será el habitual: partirá desde la Escuela de Arte y Oficios (calle Iturralde y Suit), y atravesará la Plaza de la Libertad, Paulino Caballero, Cortes de Navarra, Avenida Carlos III, Plaza del Castillo, calle Chapitela, Mercaderes, Estafeta, Amaya, para finalizar de nuevo en la calle Iturralde y Suit. Hacia las 19.30 horas, Olentzero llegará a la Plaza Consistorial, donde será recibido por La Pamplonesa y la Corporación municipal, con el alcalde a la cabeza, quien colocará un pañuelo al cuello de Olentzero. Antes de la kalejira, se realizará en el patio de la Escuela de Arte y Superior de Diseño una despedida a Mari Ganuza, fallecido este año, y se recordará a los otros tres miembros de la asociación que también han fallecido este año.

Premio Txondorra 2025

Por su parte, Patxi Pérez ha explicado que el Premio Txondorra 2025 ha recaído, por unanimidad, en María Amor Beguiristain, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Navarra con más de 40 años de "docencia, investigación y divulgación del patrimonio histórico y cultural, especialista en arqueología prehistórica etnográfica y megalistismo con contribuciones esenciales al conocimiento de Navarra rural y al alto Valle del Ebro". "Ha contribuido decisivamente en el Atlas Etnográfico de Vasconia, una obra de referencia que recoge saberes populares, rituales, costumbres, estructuras sociales y formas de vida tradicional. La entrega del galardón tendrá lugar el 23 de diciembre a las 11.30 horas en la Sala de Recepciones del Ayuntamiento de Pamplona.

Fiesta Olentzero

Por su parte, Raúl Madinabeitia ha indicado que el 20 de diciembre, a las 12.30 horas, tendrá lugar en la sala Zentral la Fiesta Olentzero, en la que, entre otras actuaciones, se estrenará una adaptación para banda de tres obras de Zetak. Egunsenti Taldea interpretará 'Aralarko Dama', 'Itzulera' y 'Zeinen Ederra Izango Den', cedidas por el propio Pello Reparaz, líder de Zetak. El acto comenzará con un recuerdo a los fallecidos Mari Ganuza y Ricardo Insausti, y también tendrán lugar las actuaciones de Egunsenti Taldea y el Coro Paz de Ziganda. El evento finalizará con el estreno de la adaptación de las tres obras de Zetak, cedidas por Pello Reparaz. El precio de las entradas es de 5 euros. Por otro lado, el 22 de diciembre a las 17 horas se realizará la visita a hospitales, que "en años sucesivos" podría ampliarse a otros emplazamientos, como el psiquiátrico de San Francisco Javier y a "otros lugares que nos han llamado".

Concurso de carteles

Este año tendrá lugar la 21ª edición del concurso de carteles, en el que participan unos 1.000 escolares de entre 9 y 12 años. Con los mejores carteles se hará una exposición en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona. El día 19 a las 17 horas se reunirá el jurado y decidirá cuáles son los premiados, y el día 26, a las 17 horas, se realizará la entrega de premios. En cuanto a la Revista Olentzero, tendrá 5.000 ejemplares y este año incluye cuatro obituarios dedicados a las cuatro personas de la asociación que han fallecido: Mari Ganuza, Jesús Mari Viguiristi, Loretxo Iñarrea y Ricardo Insausti.