Osasuna aprueba contra el Barcelona con algún suspenso individual

La tertulia "Caliente Caliente" de hoy analiza la actuación individual y grupal de los jugadores de Osasuna en su partido contra el Barcelona. Enrique Maya, Faíco y Miguel Ezcurdia acompañan a Javier Saralegui en el comentario de los aspectos más destacados, positivos y negativos, de los rojillos en el Nou Camp.

Pueden más los positivos, coinciden los contertulios, por la manera como jugó Osasuna, aguantando setenta minutos el empate a cero y mostrando valentía e ideas claras a la hora de ir al ataque en los no muchos momentos en que dispuso del balón y de la oportunidad de montar jugadas ofensivas. Faltó el gol, como ha faltado en muchos otros partidos de esta liga, pero al menos ahora se ve a qué quiere jugar Osasuna. Apunta con acierto Miguel Ezcurdia que el gol existió, pero Cordero Vega fue a lo fácil señalando falta de Catena en la acción en que el defensa rojillo fue empujado y que terminó rematando Herrando a gol.

Aún con todo, Enrique Maya lamenta la actuación de Raúl García de Haro en la jugada que da origen al primer gol del Barcelona y el desempeño de Sheraldo Becker, que debería tener una aportación mayor. Faíco cree que a Osasuna le va a costar este año lograr la permanencia, y Miguel Ezcurdia opina que las numerosas bajas han lastrado a un equipo que ya va recuperando jugadores. Todos coinciden en que Arguibide se está ganando un hueco al menos como para ser el complemento de un recuperado Rosier, por lo que no ven necesario fichar un lateral derecho en el mercado de invierno.