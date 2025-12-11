El Rugby vuelve al Nelson Mandela con la unión de Funes y Gigantes

El campo de rugby "Nelson Mandela" vuelve a acoger un partido de competición senior de este deporte tres años después tras la unión realizada este verano para crear un equipo senior entre el Funes Rugby Club y el Gigantes de Navarra Rugby de la localidad de Tudela. Ambos competían por separado pero no tenían estructura suficiente de primer equipo para seguir en las ligas navarra y aragonesa, respectivamente. De manera que fruto de la buena relación existente entre las directivas se decidió mantener las estructuras de categorías inferiores de ambos clubes, que así siguen entrenando en Funes y Tudela respectivamente, y unir los primeros equipos para inscribir un conjunto senior en la liga aragonesa y retomar la competición nacional.

José Ángel "Kuko" Pérez Nievas explica esta decisión en Radioestadio Navarra y cuenta cómo se han organizado ambos clubes, además de las obras de adecuación realizadas en el campo de rugby para seguir acogiendo partidos de este deporte. Este sábado a las 16 horas se disputará en el Estadio Municipal "Nelson Mandela" el partido de la sexta jornada de la Liga Aragonesa Sénior entre el Unión Funes - Gigantes y el Ibero Rugby Club de Zaragoza.