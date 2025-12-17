Programa especial desde Ventum Academy que ha acogido el 'Reto AERO' sobre el futuro de las renovables

El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial ha organizado el último de los #EventosEstratégicoS4 de este año, dedicado al I+D en la industria de la energía verde. El evento, celebrado en las instalaciones de Ventum Academy, ha reunido a representantes del ecosistema empresarial e industrial, a startups, centros tecnológicos, universidades y Enercluster para repasar los últimos avances alcanzados en el almacenamiento de la energía renovable producida en Navarra y su repercusión en la red eléctrica; así como para analizar el futuro del sector y sus próximos retos.

Navarra sigue siendo un referente en energías renovables

La directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, ha afirmado en sus palabras de apertura que Navarra sigue siendo un referente en energías renovables. “Es el tercer sector en importancia tras la automoción y la agroalimentación, destacando en la fabricación de aerogeneradores y componentes; y mantiene una progresión ascendente desde 2020”. Asimismo, ha destacado el apoyo de la Administración pública para seguir impulsando ese desarrollo hacia una Navarra 100% renovable. “Desde 2017, a través de las convocatorias de ayudas a los proyectos estratégicos, hemos financiado 11 proyectos dirigidos al campo de las energías verdes por un total de 12,44 millones de euros”.

El evento ha continuado con la presentación de Julen Paniagua, responsable del Área de Electrónica de Potencia de CENER, quien ha hablado sobre las herramientas más avanzadas e innovadoras para la gestión de las redes eléctricas del futuro. “Tras cerrar un año crucial en la historia de la red eléctrica con el apagón, es necesario abordar los retos técnicos desde los organismos reguladores, industria, centros tecnológicos y universidades. Estos retos técnicos que tenemos por delante, se presentan como una oportunidad para la industria y el sector renovable”, ha afirmado.

Arantza Esparza (Nabrawind), Sara Sola (Acciona) y Julen Paniagua (CENER) | ondacero.es

El desarrollo de tecnologías avanzadas y el apoyo financiero

Como ejemplo de ese apoyo financiero, en el evento se han presentado dos proyectos que fueron beneficiarios en convocatorias anteriores. El responsable I+D+i en Energía de AIN, Iñigo Bonilla, ha presentado los resultados obtenidos por el proyecto H2OP, para el desarrollo de tecnologías avanzadas y herramientas de gestión de activos para la producción eficiente de Hidrógeno Verde y su uso en la descarbonización de procesos industriales. El segundo proyecto ha sido ENVENA, creado para el diseño y fabricación de utillajes para ensayo bidireccional de palas. El proyecto supone un hito en la optimización de ensayos de palas de aerogeneradores y ha sido presentado por el director industrial de la unidad de negocio de estructuras metálicas del Grupo Wisco, Eduardo Vidaurre.

Después, las y los asistentes han tenido oportunidad de conocer los últimos desarrollos en soluciones de almacenamiento de energía renovable de la mano de tres empresas referentes. En esta mesa redonda, moderada por la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CENER, Julia Elizalde, han participado Carlos Pueyo, Deputy CEO de Beeplanet; David Sola, gerente de Ríos Renovables; y Juan Peña, director de negocio corporativo y Relaciones Institucionales del Grupo Enhol.

Carlos Pueyo (Beeplanet), David Sola (Ríos Renovables) y Juan Peña( Grupo Enhol) | ondacero.es

Los integrantes de la segunda mesa han analizado el futuro del sector y los próximos retos a los que se enfrenta. En ella, ha participado Diego Arpide, CEO de BI-Blade; Jesús Castillo, CEO y fundador de Greendur; Sara Sola, Control System Manager de Acciona; y Arantza Esparza, Business Development Manager, de Nabrawind. La técnica en Estrategia Regional y Transición Ecológica de Sodena, Patricia Sanz, ha sido la encargada de moderar esta conversación.

Para finalizar, las personas asistentes han tenido oportunidad de conocer más a fondo la actividad que desarrolla Ventum Academy, un centro pionero de formación técnica avanzada para el sector eólico, perteneciente al Grupo Inerzia. Su presidente y propietario, Víctor Baquero, y la Directora Ejecutiva, Elena Tres, han sido los encargados de mostrar al resto el interior de las dos nacelles situados en el interior de la nave.

Reto AERO

Dentro del reto AERO se desarrollan los proyectos que investigan y diseñan tecnologías clave para el futuro energético de Navarra, como son los sistemas de energía inteligente, las soluciones de almacenamiento, la distribución y gestión de la energía, la búsqueda de nuevos modelos de hibridación o integración, y de otras energías renovables como el hidrógeno verde y los gases renovables. Y todo ello aplicado a redes inteligentes de nueva generación.

Con los proyectos AERO se pretende completar el proceso de transición energética consiguiendo una Navarra 100% renovable.

Los eventos estratégicos de 2025

Con la celebración del reto AERO culminan los ocho eventos llevados a cabo este año sobre distintos sectores estratégicos. En total, más de 400 personas han asistido a estos eventos celebrados en distintos puntos de la geografía navarra. El reto IDEA, sobre ideas disruptivas emergentes aplicadas; el reto IRIS, sobre la innovación digital; el reto VOLTA, sobre automoción; el reto ZIRKULAR, sobre Economía Circular; el reto GEMA, sobre medicina personalizada y terapias aplicadas; el evento sobre Biotecnología, centrado en el reto SIBERIA; y el reto ALPES, sobre alimentación saludable.