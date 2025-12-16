Luis Sabalza: "Que marquemos un gol más que el año pasado y que todos los aficionados entren en el Sadar"

El Club Atlético Osasuna celebró el habitual almuerzo de Navidad con los medios de comunicación que cubren habitualmente la actualidad rojilla. La Junta Directiva al completo, el Director Deportivo y el secretario técnico, el entrenador del primer equipo y el Director General del club asistieron a la comida, antes de la cual Luis Sabalza, Braulio Vázquez y Alessio Lisci hicieron balance deportivo, económico e institucional de cómo va Osasuna y cómo le ha ido en 2025.

También se les preguntó por un mercado de fichajes de invierno que va a ser cambiante para Osasuna incluso en cuanto a los jugadores y demarcaciones que se quieren fichar, sobre todo, por ejemplo, tras la recuperación de Rosier antes de tiempo y el buen rendimiento de Íñigo Arguibide en el lateral derecho. Lo más destacado de esas comparecencias se resume con las palabras de los protagonistas en este Radioestadio Navarra que incluye la explicación del Presidente de las gestiones para ampliar el Sadar e información propia al respecto.