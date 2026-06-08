El Restaurante Kabo une gastronomía, arte y cultura en un homenaje sanferminero a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona

El restaurante Kabo de Pamplona va a apostar este año por una propuesta singular para los Sanfermines. Tras dedicar su menú especial de 2024 a la evolución histórica de las fiestas a través de los siglos, el establecimiento pamplonés ha decidido centrar su nueva creación gastronómica en otro de los grandes iconos de la ciudad: la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Así lo ha explicad en Onda Cero su responsable, Aarón Ortiz, detallando que el objetivo es ofrecer una experiencia diferente, especialmente pensada para el público local que sigue visitando el restaurante durante las fiestas. Con una capacidad reducida, de apenas una treintena de comensales, Kabo busca diferenciarse de las grandes propuestas dirigidas al turismo masivo y mantener una relación cercana con su clientela habitual.

La iniciativa estará disponible entre el 1 y el 15 de julio y combinará cocina, cultura y arte en una misma experiencia. Según ha explicado Ortiz, la inspiración surge de la riqueza cultural que representa la comparsa de gigantes y cabezudos y de la diversidad de personajes que la integran. Cada uno de ellos cuenta con una personalidad propia y un origen geográfico distinto, elementos que han servido como punto de partida para diseñar los distintos platos del menú.

La propuesta va más allá de lo gastronómico. Paralelamente, los clientes podrán disfrutar de una exposición de obras de la artista Natalia Echeverría, que ha creado una serie de cuadros inspirados en los gigantes y cabezudos de Pamplona. Sus trabajos, caracterizados por una técnica muy expresiva y colorista, servirán para reforzar el vínculo entre cocina y arte que persigue esta iniciativa.

Ortiz ha adelantado algunos ejemplos de cómo se ha trasladado el carácter de los personajes a la cocina. Así, Caravinagre inspirará un plato con protagonismo de los encurtidos, mientras que otros personajes darán pie a recetas vinculadas a su personalidad o procedencia. Incluso la selección de vinos, mayoritariamente navarros, se ha planteado siguiendo esa misma lógica, buscando asociar determinadas características de cada personaje con diferentes referencias de la bodega.

El menú ya está completamente cerrado desde hace semanas y se presenta como una propuesta irrepetible. El cocinero ha subrayado que se trata de una creación exclusiva para este año y que en futuras ediciones se buscarán nuevas temáticas relacionadas con la identidad cultural de Navarra y los Sanfermines.