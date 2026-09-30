Rafael Santandreu: “En cuanto le pierdes el miedo a no dormir, empiezas a dormir como un lirón”

El psicólogo Rafael Santandreu ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Pamplona para presentar su último libro, "Dormir cuando no puedes dormir", en el que aborda el insomnio desde una perspectiva psicológica y propone un método para recuperar un sueño profundo y reparador. Santandreu sostiene que, una vez descartados problemas fisiológicos como la apnea, una parte mayoritaria de los casos de insomnio tiene un origen mental.

El psicólogo identifica tres causas principales del insomnio: el miedo a no dormir, el sueño excesivamente ligero y las preocupaciones diurnas que se trasladan a la noche. Según explica, cada una requiere un abordaje diferente, aunque todas pueden trabajarse mediante entrenamiento y cambios de conducta.

Entre las propuestas que recoge en su libro destaca una especialmente paradójica para quienes duermen mal: perder el miedo a pasar una noche sin dormir. Santandreu plantea que, en determinados casos, la persona se acueste con la intención de no dormir y compruebe que, aunque pase una noche en vela, al día siguiente puede seguir funcionando con normalidad. El objetivo es romper el círculo de ansiedad y presión que genera la obligación de conciliar el sueño.

Para quienes tienen un sueño muy ligero, propone durante unas semanas retrasar considerablemente la hora de acostarse para aumentar la llamada “carga de sueño” y favorecer un descanso más profundo, adelantando después progresivamente la hora de ir a la cama.

Santandreu también cuestiona la obsesión por dormir necesariamente siete u ocho horas y advierte sobre el uso prolongado de somníferos. Defiende que las necesidades de sueño varían mucho entre personas y apuesta por abordar las causas del insomnio en lugar de limitarse a combatir sus síntomas.