Las principales autoridades de Navarra acompañan en el tanatorio a las familias de los policías forales fallecidos

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, han acudido juntos al tanatorio, alrededor de las 14 horas, para trasladar el pésame a las familias. Ambos han acudido acompañados por el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.

Han sido recibidos en la puerta del tanatorio por el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, quien les ha acompañado al interior para arropar a las familias.

Además, a lo largo de la mañana han acudido al tanatorio numerosos mandos de otros cuerpos policiales, entre otros, el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Miguel Barbero, y el jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Antonio Sánchez, además de miembros de la Policía Nacional y del Ejército, que han traslado sus muestras de afecto a los integrantes de la Policía Foral.

También se han desplazado al tanatorio otros representantes institucionales como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, acompañado por el concejal de Seguridad y Convivencia, Endika Alonso; la expresidenta del Gobierno de Navarra y senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, y el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo de Pamplona, Mikel Armendariz.

UPN también ha enviado una nutrida representación de su grupo en el Parlamento de Navarra, con el portavoz, Javier Esparza, a la cabeza, acompañado por los parlamentarios regionalistas Cristina López, Ángel Ansa, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Miguel Bujanda.

A lo largo de la mañana se han visto a la entrada del tanatorio numerosas muestras de afecto hacia los allegados de los cinco policías forales fallecidos y hacia los integrantes de la Policía Foral.

El jefe del cuerpo autonómico, Iván Ortueta, ha acudido al tanatorio sobre las 10.15 horas, tras participar en el emotivo minuto de silencio que se ha guardado en el pleno del Parlamento de Navarra en memoria de los cinco agentes.

A su llegada al tanatorio, Ortueta ha afirmado que los policías forales fallecidos eran "muy queridos por toda la organización". "Las unidades de intervención, que es donde habían desarrollado en su mayor parte la carrera profesional, están especialmente tocadas", ha explicado.

Han sido una multitud los policías forales que, de uniforme o de paisano, se han trasladado al tanatorio para expresar sus condolencias, al igual que han hecho agentes de otros cuerpos, como un equipo de intervención de la Policía Nacional, que ha acudido con una corona de flores.

Las muestras de cariño y dolor se han ido repitiendo en distintos momentos de la jornada. La presidenta María Chivite ha trasladado "las condolencias de todo el Gobierno, las mías y de toda la ciudadanía navarra" a las familias de los cinco agentes y ha destacado que la Policía Foral es "la institución más querida". "Se demuestra en estos momentos porque han sido abrumadoras las muestras de pésame, condolencias y de cariño, no solo de la ciudadanía navarra sino desde todos los puntos de España y así he querido transmitírselo a las familias", ha señalado.