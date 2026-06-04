Accidente Policía Foral

La Policía Foral agradece el apoyo de la sociedad e instituciones tras el fallecimiento de cinco agentes

El Cuerpo Policial ha querido destacar los homenajes que se han realizado en todos los edificios y comisarías de la Comunidad foral en los que presta servicio, actos de recuerdo a los que han asistido miembros del cuerpo.

Onda Cero Navarra | Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Minuto de silencio en el Parlamento de Navarra en memoria de los cinco agentes de la Policía Foral fallecidos en accidente de tráfico
Minuto de silencio en el Parlamento de Navarra en memoria de los cinco agentes de la Policía Foral fallecidos en accidente de tráfico | Europa Press

Texto del comunicado

La Policía Foral desea expresar su más sincero agradecimiento ante las innumerables muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas tras el trágico fallecimiento de cinco de nuestros compañeros de la División de Intervención en el accidente de tráfico ocurrido en la AP-8.

Hoy en el Parlamento de Navarra (09:45 horas) y posteriormente de forma simultánea en todas las comisarías y edificios de la Comunidad Foral en los que prestamos servicio (12:00 horas), miembros del cuerpo han asistido al minuto de silencio como acto de memoria.

Desde la Policía Foral nos sentimos profundamente honrados y acompañados por la sociedad y las instituciones en estos momentos de inmenso dolor. El afecto recibido, las oraciones y el respaldo institucional nos proporcionan la fuerza necesaria para seguir adelante con nuestra vocación y compromiso de servicio a la sociedad navarra.

Muchas gracias a ustedes, los medios, por la cobertura y comprensión mostrados en estos momentos.

Actos de homenaje a los policías forales fallecidos en el accidente de Elgoibar
Actos de homenaje a los policías forales fallecidos en el accidente de Elgoibar | Policía Foral
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