La Policía Foral agradece el apoyo de la sociedad e instituciones tras el fallecimiento de cinco agentes

Texto del comunicado

La Policía Foral desea expresar su más sincero agradecimiento ante las innumerables muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas tras el trágico fallecimiento de cinco de nuestros compañeros de la División de Intervención en el accidente de tráfico ocurrido en la AP-8.

Hoy en el Parlamento de Navarra (09:45 horas) y posteriormente de forma simultánea en todas las comisarías y edificios de la Comunidad Foral en los que prestamos servicio (12:00 horas), miembros del cuerpo han asistido al minuto de silencio como acto de memoria.

Desde la Policía Foral nos sentimos profundamente honrados y acompañados por la sociedad y las instituciones en estos momentos de inmenso dolor. El afecto recibido, las oraciones y el respaldo institucional nos proporcionan la fuerza necesaria para seguir adelante con nuestra vocación y compromiso de servicio a la sociedad navarra.

Muchas gracias a ustedes, los medios, por la cobertura y comprensión mostrados en estos momentos.