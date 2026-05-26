la brujula de la economía

Policharger, soluciones de recarga para vehículos eléctricos

La empresa, con sede en Ayegui, fabrica y comercializa cargadores para vehículos eléctricos

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

En La Brújula de Navarra hablamos de movilidad sostenible con Óscar Gallart, responsable comercial de Policharger, una empresa con sede en Ayegui especializada en soluciones de recarga para vehículos eléctricos que trabaja para facilitar la transición hacia un transporte más limpio y eficiente.

En un momento en el que la electrificación del automóvil avanza con paso firme, conviene recordar que existen ayudas públicas para la compra de vehículos eléctricos y para la instalación de puntos de recarga, lo que supone una oportunidad tanto para particulares como para empresas.

Para conocer mejor este contexto y el papel de Policharger, hablamos con Óscar, su director comercial, sobre la empresa, su propuesta de valor, el crecimiento de los vehículos eléctricos, el papel que juegan las ayudas en la decisión de compra, los clientes de Policharger o cómo es la instalación de un punto de recarga, así como la visión de futuro sobre la movilidad eléctrica en Navarra.

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