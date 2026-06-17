Sucesos

Una persona fallecida y otra herida tras una colisión en Murchante

Un hombre de 44 años ha fallecido y otro de 41 años ha resultado herido la tarde del martes tras colisionar dos camiones en la AP-68, a la altura de Murchante.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Una persona fallecida y otra herida tras una colisión en Murchante
Una persona fallecida y otra herida tras una colisión en Murchante | Bomberos de Navarra

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19:23 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Tudela y Peralta, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido cuando un camión tráiler que circulaba en dirección Zaragoza se ha salido de la vía, se ha saltado la mediana y ha colisionado frontalmente contra un camión portacoches que circulaba en sentido Logroño. Ha ocurrido a la altura del pk. 217 de la carretera AP-68, en Murchante.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del conductor del tráiler, un varón de 44 años, que ha fallecido en el lugar. Por otra parte, el conductor del camión portacoches, un varón de 41 años, ha resultado herido con un policontusiones de carácter leve, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por una ambulancia medicalizada.

El cuerpo del fallecido ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.

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