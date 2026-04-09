Pepe Alzate: "El homenaje supone juntarnos y vernos otra vez y es un alegría muy importante"

Osasuna homenajeará a la plantilla que logró el ascenso a Primera División en 1980 en los prolegómenos del partido ante el Betis coincidiendo con la jornada retro que la Liga ha organizado este fin de semana. Los miembros de aquel histórico equipo han sido invitados por la entidad rojilla al encuentro ante el conjunto verdiblanco. La afición rojilla podrá dar su cariño en un acto que tendrá lugar sobre el terreno de juego y que se iniciará después de la finalización de los calentamientos de ambos equipos. Por este motivo el club solicita a sus socios y aficionados que accedan con mayor antelación al estadio.

Pepe Alzate encabezará la plantilla homenajeada

La plantilla estará encabeza por quien fuera su entrenador, Pepe Alzate, el hombre que devolvió a Osasuna a Primera División después de diecisiete temporadas. En Radioestadio Navarra el técnico rojillo no ocultaba que, aunque tarde, el homenaje del club supone la alegría por volver a juntarse: “ A los 40 años hicimos una cena todos los jugadores y lo conmemoramos. El club que tenía que haberlo previsto, haberse adelantado a nosotros ¿no?. Pero bueno, en definitiva, la alegría de juntarnos y de vernos otra vez, pues es muy importante”. Homenaje que se enmarca en la jornada retro de la Liga en las que los jugadores rojillos y los del Betis lucirán una camiseta conmemorativa por este motivo.