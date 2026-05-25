Morante y Roca Rey, en la Feria del Toro 2026

La Feria del Toro de los sanfermines 2026 ya tiene carteles. Morante De La Puebla estará el viernes día 10 de julio; Roca Rey toreará el 9 y el 14 y Andy Cartagena se estrenará en Pamplona en la corrida de rejones que completan los navarros Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Los abonos suben de media casi un 4 por ciento para una feria que tiene un presupuesto cercano a los 5 millones de euros. Junto a las estrellas del toreo figuran en los carteles toreros jóvenes a los que la Casa de Misericordia quiere poner en valor, como Aarón Palacio el día 7, Manuel Diosleguarde el 8 o Samuel Navalón el domingo.

Por primera vez en décadas los Miura no se lidiarán en domingo o el día 14 sino el lunes 13 para que la Feria sea más atractiva tras el fin de semana. Morante De La Puebla volverá a atraer el interés de los aficionados tras salir a hombros el año pasado y reaparecer después de su retirada.

Se mantienen los precios de las entradas del encierro y la visita a los corrales del gas, y suben un euro los espectáculos de recortes y anillas. El 1 de junio salen a la venta las entradas para los encierros y el 23, para las corridas. El abono se renovará la semana del 8 de junio.

Estos son los carteles y las corridas de la Feria del Toro al completo

Domingo 5 de julio a las 20:00 horas

Novillos de la ganadería de Pincha para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau

Lunes 6 de julio a las 18:30 horas

Toros de la ganadería El Capea para Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza

Martes 7 de julio a las 18:30 horas

Toros de Fuente Ymbro para Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio

Miércoles 8 de julio a las 18:30 horas

Toros de Cebada Gago para David Galván, Román y Manuel Diosleguarde

Jueves 9 de julio a las 18:30 horas

Toros de Victoriano del Río para Talavante, Roca Rey y David De Miranda

Viernes 10 de julio a las 18:30 horas

Toros de Álvaro Núñez para Morante De La Puebla, Pablo Aguado y Borja Jiménez

Sábado 11 de julio a las 18:30 horas

Toros de José Escolar para Antonio Ferrera, Juan De Castilla e Isaac Fonseca

Domingo 12 de julio a las 18:30 horas

Toros de La Palmosilla para Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón

Lunes 13 de julio a las 18:30 horas

Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo

Martes 14 de julio a las 18:30 horas

Toros de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo