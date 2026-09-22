Patxi Mangado: "Invertir en vivienda es resolver un problema de dimensión global"

El arquitecto Patxi Mangado, fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad, ha analizado en Onda Cero el problema de la vivienda con motivo de la tercera edición de los Encuentros de Navarra, que se celebran desde mañana miércoles hasta el viernes 25 de septiembre y que reúnen a profesionales de España, Italia y Suiza para debatir sobre el futuro de la vivienda.

Mangado considera que la cuestión no puede reducirse únicamente a un problema económico y recuerda que disponer de un hábitat digno es un derecho que tiene además consecuencias sobre otros ámbitos como la salud, la educación, la cultura o el desarrollo personal. A su juicio, el debate debe centrarse especialmente en la vivienda asequible, ya que las dificultades para acceder a una vivienda se han extendido a una parte muy amplia de la población.

El arquitecto cuestiona también que el principal problema sea la falta de suelo. Según explica, España dispone de una gran cantidad de suelo, pero una parte muy importante no está disponible legalmente para construir. Mangado apunta a la duración de los procesos urbanísticos y a la burocracia como factores que retrasan los proyectos y terminan repercutiendo en el coste final de las viviendas.

Mangado también aborda la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios y la necesidad de analizar el problema de la vivienda dentro de un contexto económico más amplio. Además, destaca algunas experiencias de Italia o Suiza relacionadas con nuevas formas de diseñar y construir viviendas, con mayor flexibilidad en la organización de los espacios interiores

El fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad reclama también una transformación del sistema constructivo español. La falta de mano de obra cualificada y la desaparición de parte del tejido de pequeñas industrias y gremios especializados tras la crisis de 2008 han dejado, a su juicio, un modelo que necesita una importante inversión y modernización.

Los Encuentros de Navarra abordarán estas cuestiones desde la arquitectura y pretenden acercar el debate a la ciudadanía mediante conferencias y debates abiertos al público.