Los partidos navarros tienen que cerrar sus coaliciones y decidir sus listas electorales en apenas unos días

La decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre obliga a los partidos navarros a decidir su estrategia de coaliciones en el plazo de apenas once días y a presentar sus candidaturas previsiblemente entre el 21 y el 26 de octubre. En los últimos meses y semanas, los partidos navarros estaban trabajando en la designación de sus candidaturas a las elecciones forales del mes de mayo . Con este nuevo escenario las formaciones deben abordar ahora en un plazo exprés la designación de sus candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Formalizar coaliciones

La primera decisión que deben tomar los partidos navarros es la de formalizar las coaliciones, que se deberán registrar entre el 7 y el 16 de octubre. Este plazo podría acelerar, por ejemplo, un hipotético acuerdo entre UPN y PP, que en las últimas elecciones generales en 2023 concurrieron por separado. Además, el adelanto de los comicios generales también precipita las negociaciones entre las formaciones a la izquierda del PSOE. En 2023, todas estas formaciones se agruparon en el ámbito nacional en la plataforma de Sumar, que también concurrió con este nombre en Navarra, y que ahora se transformaría en Frente Amplio, aunque está por determinar también si Podemos se integraría en esta coalición. En Navarra se eligen cinco diputados. En las elecciones generales de 2023, el PSN fue la fuerza más votada y obtuvo dos diputados, mientras que UPN, PP y EH Bildu se repartieron uno cada uno. Sumar, Vox y Geroa Bai no obtuvieron representación. En el caso del Senado, en Navarra se eligen cuatro representantes.

Reacciones Navarra

Conocido el anuncio de la convocatoria electoral se han sucedido las reacciones en Navarra. La presidenta y secretaria general del PSN, María Chivite, sostiene que su partido "está preparado" para este escenario de adelanto electoral. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, señala que la formación regionalista afronta el proceso "con ilusión y habla de necesidad de cambio". A la espera de saber si regionalistas y PP concurren de manera conjunta el 29N, el portavoz de los populares en el Parlamento, Javier García, se felicitaba por la convocatoria electoral y decía que "hoy es un gran día". Bildu sostiene que "están preparados para el reto" y Geroa Bai confía en ser "la voz de Navarra en Madrid". Deberá dilucidarse como concurren las formaciones que en el Parlamento se agrupan bajo la marca Contigo-Zurekin y si Podemos volverá a incorporarse a este acuerdo. El portavoz de Contigo Zurekin, Carlos Guzmán, apuesta por "construir la alianza más amplia posible" en la izquierda "alternativa". Vox, por su parte, dice que "no nos fíámos del Partido Socialista" ni "de lo que pueda hacer hasta las elecciones"

Navarra y puente San Saturnino

Elecciones generales que, en nuestra comunidad, van a coincidir con la celebración de San Saturnino. El festivo se traslada al lunes día 30, con lo que la convocatoria electoral puede pillar a muchos navarros de puente. Desde mañana podrá solicitarse el voto por correo. Para ello debe pedirse el certificado de inscripción en el censo electoral, de manera telemática a través de la web de Correos o presencialmente en cualquiera de las oficinas de Correos de toda España.