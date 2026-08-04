El paro aumenta en 534 personas en julio en Navarra y el total de desempleados se sitúa en 28.843

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 534 personas en julio en Navarra en relación al mes anterior (+1,89%) hasta los 28.843 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la subida de julio, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de julio desde 2024.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en julio la mayoría de veces en Navarra (19 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde 2019.

En el último año, el desempleo acumula un aumento de 303 parados, lo que supone un 1,06% más.

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Servicios, 279 más (+1,47%); Sin empleo anterior, 208 más (+5,7%); Industria, 26 más (+0,74%); Agricultura, 14 más (+1,31%); y Construcción, 7 más (+0,65%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (19.258), Sin empleo anterior (3.860) e Industria (3.553), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.083) y Construcción (1.089).

En cuanto a sexos, de los 28.843 desempleados registrados en julio, 17.735 fueron mujeres, 312 más (+1,8%) y 11.108, hombres, lo que supone un aumento de 222 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2%).