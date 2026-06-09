El Pamplona, en la última eliminatoria por el ascenso a 2ª RFEF

Fútbol Foral en Radioestadio Navarra con Íñigo Zazpe y Abraham Del Pozo analiza junto con Javier Saralegui las diferentes fases de ascenso del fútbol navarro: la eliminatoria estrella la afronta el Pamplona contra el Real Murcia Imperial, filial del Murcia, buscando una plaza en 2ª RFEF, categoría en la que militan Osasuna Promesas y Tudelano. Entrevistamos a su entrenador Miguel Ángel Sierra, de amplia experiencia como analista en varios equipos y formando parte del staff de la selección mexicana que entrena Javier Aguirre.

Miguel Ángel nos cuenta cómo está el equipo antes del partido de ida de la última ronda por el ascenso, cómo se las han apañado para conocer el estilo de fútbol del Real Murcia Imperial, la manera en la que van a afrontar el encuentro de ida deportiva y mentalmente hablando, y las opciones que tiene el Pamplona para dar la campanada y lograr un ascenso que sería histórico. Su labor como entrenador no ha pasado desapercibida este año y su nombre suena para varios equipos: Sierra emplaza a los próximos días para conocer dónde entrenará la próxima temporada.

Además repasamos el resto de fases de ascenso: a 3ª RFEF, a Autonómica y a Regional Preferente, junto con los últimos resultados de la Copa Navarra.