Pamplona recuperará la bicicleta pública a comienzos de 2027 con un sistema más moderno

Pamplona recuperará su servicio de bicicletas públicas a comienzos de 2027 tras la adjudicación del contrato a NextBike, una empresa alemana con experiencia en la gestión de sistemas de movilidad compartida en España y Europa. Lo ha explicado en Más de uno Pamplona la responsable municipal de Movilidad y Accesibilidad, Alexia Canto, quien ha destacado la alta calidad de las seis ofertas presentadas al concurso y la solidez técnica de la propuesta finalmente seleccionada.

El nuevo servicio arrancará con 500 bicicletas eléctricas y 50 estaciones distribuidas por la ciudad, una cifra similar a la que llegó a tener el anterior sistema, aunque con una mejor distribución y un importante salto tecnológico. La previsión municipal es comenzar las obras de adaptación de las estaciones durante el otoño, aprovechando la mayor parte de la infraestructura existente, para que las bicicletas puedan entrar en funcionamiento entre enero y febrero de 2027.

Las nuevas bicicletas incorporarán importantes mejoras respecto al servicio anterior. Entre ellas, un sistema de asistencia eléctrica inteligente que adapta automáticamente la ayuda al pedaleo, una conducción más cómoda y la posibilidad de pausar el viaje durante unos minutos para realizar gestiones sin necesidad de anclar la bicicleta en una estación.

El Ayuntamiento ha diseñado además un crecimiento progresivo del servicio. A finales de 2026 está prevista una primera ampliación a varios municipios de la comarca con otras 400 bicicletas y 40 estaciones, mientras que durante 2027 y 2028 se abrirán nuevas fases para ampliar tanto la cobertura en Pamplona como en el resto del área metropolitana, en función de la demanda.

Alexia Canto ha subrayado que el objetivo es consolidar la bicicleta eléctrica como una alternativa real para los desplazamientos cotidianos y reforzar la movilidad sostenible. El anterior servicio cerró su etapa con más de dos millones de viajes, una cifra que refleja la buena acogida ciudadana y que el Ayuntamiento espera superar con este nuevo modelo.