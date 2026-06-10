Osasuna ya tiene entrenador: análisis de Luis Miguel Ramis

Osasuna ya tiene entrenador para las próximas dos temporadas: Luis Miguel Ramis dirigirá al equipo en lo que supondrá su debut como técnico en Primera División. Amaya Zarranz, Faíco y Alfonso Gogorcena analizan en "Caliente Caliente" la llegada del nuevo míster, que esta temporada recién terminada ha llevado al Burgos a pelear por la fase de ascenso a Primera División, terminando la liga con los mismos 72 puntos que la Unión Deportiva Las Palmas pero quedando fuera del play off por los golaverajes.

Los contertulios del último "Caliente Caliente" de la temporada analizan cómo ha sido una campaña del Club Atlético Osasuna decepcionante en su final, con cinco derrotas consecutivas que llevaron a activar una cláusula del contrato para que Alessio Lisci no siguiera siendo el técnico del equipo en la temporada 26-27.

El papel de la cantera, la reestructuración de varios de los equipos del Club (primera plantilla, Osasuna Promesas, Osasuna Femenino), el seguro contratado en la última jornada por si se producía un descenso... son algunos de los temas sobre los que versa la tertulia que pone fin a la temporada de Radioestadio Navarra ante el inicio del Mundial de fútbol y la programación especial de Onda Cero sobre el evento en la franja horaria de 14:30 a 15:00 horas.