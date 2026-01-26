Osasuna gana por fin fuera

Osasuna ganó el sábado nueve meses después fuera de casa. Con el triunfo por 3 goles a 1 en Vallecas el equipo se sacude la losa de la estadística lejos del Sadar y confirma que sabe traducir su mejoría de juego en puntos.

Sebastián Jáuregui, Jesús Brun, Faíco e Iñaki Martínez analizan el encuentro en compañía de Javier Saralegui: las jugadas y jugadores más destacados, la trayectoria del equipo en las últimas jornadas y la enorme igualdad de la zona media y baja de la liga, además de comentar los fichajes de la ventana de invierno de Osasuna, con Javi Galán y Raúl Moro como incorporaciones por el momento.