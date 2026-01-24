Importante victoria de Osasuna en Vallecas

Igualdad en la primera parte donde la mejor ocasión del Rayo fue a los siete minutos. Álvaro García puso un centro por la banda izquierda al corazón del área y Jorge de Frutos, a la carrera, remató por encima del travesaño delante de Sergio Herrera. Osasuna pudo marcar también en una falta en la frontal lanzada por Rubén García que detuvo Batalla. Tras el rechace, Javi Galán mandó el balón al larguero.

En el minuto 30, tras el lanzamiento de un córner, Budimir consiguió adelantar a los rojillos. Con el 0-1 se llegó al descanso.

Budimir remata a gol en Vallecas | Mariscal - EFE

En la reanudación, tras algunas ocasiones por ambas partes, llegó el empate del Rayo. En el minuto 59, en un centro tras el rechace de un córner, Pathé Ciss remató de cabeza en el área pequeña poniendo el empate a uno.

Ya con el tiempo cumplido, Víctor controló un balón en el círculo central y tras sortear las entradas de varios rivales se plantó ante Batalla y puso el 1-2 en el marcador. Y para rematar la faena y con el Rayo adelantado, Osambela en una contra, marco el tercero de Osasuna.