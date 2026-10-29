Osasuna aprueba con nota la primera ronda de Copa

Osasuna ha cumplido los objetivos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey: pasar de ronda, hacer un buen partido, marcar goles y minutos para los suplentes. Con un once totalmente distinto al de liga con la excepción de Dubasin, que repetía, Osasuna ha demostrado desde el primer minuto la superioridad que tenía en la pizarra sobre un equipo cinco categorías inferior.

El Calatayud ha puesto todo de su parte, incluyendo jugar un partido muy noble, para que el encuentro resultara lo más difícil posible a los rojillos, pero para el minuto 3 ya marcaba Raúl un gol que anularía Alberola Rojas de manera incorrecta por supuesto fuera de lugar. El primer tanto válido lo lograba el propio Raúl 9 minutos después, en el 12. Barja en jugada personal hacía el 0-2 en el minuto 28 y Raúl de cabeza con poco ángulo en el segundo palo remataba con precisión para el 0-3 en el 39. Así se llegaba al descanso.

En la segunda parte entraron al terreno de juego Mauro y Torró poco después del 0-5 de Raúl, que firmaba un hat trick. Dubasin por fin logró su primer gol válido con la camiseta de Osasuna al transformar en el minuto 7 un penalti cometido sobre él mismo. Cuando quedaban 20 minutos para acabar el partido han entrado al terreno de juego Bretones, Rubén García y Asier Bonel, debutando este último con el primer equipo y marcando además el último gol del encuentro, el 0-6.

La Peña Sport ha perdido 1-5 en el San Francisco contra el Huesca, mientras que el Pamplona jugará su partido aplazado contra el Éibar el próximo martes día 3 de noviembre.