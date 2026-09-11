Los navarros podrían recuperar los intereses de sus hipotecas si se encuentra referenciada al IRPH

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha destacado que "miles de navarros" pueden recuperar el dinero pagado por los intereses de su hipoteca, si esta se encuentra referenciada al IRPH, tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha determinado la nulidad de este índice "cuando las personas que compraron la casa se subrogaron en la promotora de la vivienda, ya que no se les informó sobre el interés del préstamo". La asociación ha realizado hasta el momento más de 150 reclamaciones para afectados por estos préstamos y calcula que en la Comunidad foral puede haber alrededor de diez mil personas que suscribieron préstamos con este índice, "especialmente a comienzos de siglo, cuando se dio impulso a promociones de viviendas, tanto libres como protegidas, en diversas zonas de Navarra, como Buztintxuri, Ardoi, Erripagaina, Sarriguren, el barrio de Lourdes en Tudela, y otras zonas y localidades".

Nulidad del índice

Según explican desde Irache, el IRPH es un índice que los bancos lo ofrecieron "como más estable y fiable a los consumidores, pero que ha marcado valores superiores al Euribor", suponiendo "pérdidas muy cuantiosas para los consumidores, en ocasiones de más de 30.000 euros". Ha explicado que, en una sentencia reciente, el Tribunal Supremo "ha reconocido la nulidad del índice en un préstamo subrogado porque no consta que los consumidores recibiesen la escritura original del préstamo ni que se les explicara suficientemente el funcionamiento del índice". Entiende el Alto Tribunal que el consumidor "no puede quedar vinculado por una cláusula que no pudo conocer y comprender, especialmente en una condición tan esencial como el interés". Señala que el banco "no puede desentenderse de sus obligaciones porque el préstamo ya se había establecido anteriormente con el promotor".

No explicaron las condiciones

Irache ha indicado que "en muchos de los casos" los bancos dieron a firmar la subrogación del préstamo "pero no explicaron a los compradores cuáles eran estas condiciones". "En ocasiones ni tan siquiera se ofreció la información sobre estas, por lo que el cliente no conocía cómo era su interés o cómo se calculaba el interés que tenía pagar", ha apuntado. Por tanto, los consumidores que cuentan con hipoteca subrogada al IRPH "tienen muchas posibilidades de recuperar miles de euros por la aplicación abusiva de este índice, que resultaba más caro para el consumidor que el Euribor", ha destacado. Además, aquellos consumidores que tengan su hipoteca al IRPH, aunque no fuese subrogada al préstamo del promotor, "también pueden reclamar su abusividad, si bien en este supuesto habrá que estudiar cada caso uno a uno". Ha señalado que "son datos importantes, la fecha del préstamo, si en la escritura se hace referencia a las circulares 5/1994 y 5/2012 o si no se dio ninguna referencia concreta al diferencial negativo mencionado en la circular".