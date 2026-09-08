¿No somos capaces en Pamplona de atender dignamente a 200 personas sin hogar?: Apoyo Mutuo reclama más medios

Apoyo Mutuo considera «malo e insuficiente» el nuevo Equipo de Detección y Atención a la Exclusión Residencial (EDAER) anunciado por el Ayuntamiento de Pamplona y reclama una respuesta institucional más ambiciosa ante la situación de las personas sin hogar. La portavoz de la asociación, Tere González, ha defendido en Más de Uno Pamplona que los 140.500 euros destinados al dispositivo durante el segundo semestre de 2026 resultan insuficientes para atender una realidad que, según la entidad, afecta a cientos de personas en Pamplona y su comarca.

Más recursos

González ha señalado que son necesarios más recursos para garantizar cuestiones básicas como alojamiento, alimentación, espacios para el aseo y servicios de atención social. Aunque valora positivamente que se pueda intervenir antes de que una persona pierda su vivienda, denuncia que las instituciones no están ofreciendo alternativas habitacionales suficientes a quienes ya viven en la calle. En este sentido, ha recordado el desalojo del antiguo convento de Agustinas el pasado mes de abril y ha asegurado que más de 70 personas quedaron sin una alternativa de alojamiento. Según Apoyo Mutuo, algunas de ellas viven actualmente en tiendas de campaña junto al río Arga, bajo puentes o en edificios abandonados, como la antigua Ikastola Jaso, donde recientemente se produjo un incendio.

Empadronamiento

La asociación también denuncia las dificultades de muchas personas sin hogar para empadronarse, una situación que, según González, dificulta el acceso a prestaciones, atención social, sanidad o empleo y retrasa sus procesos de inclusión. La portavoz ha subrayado especialmente la vulnerabilidad de mujeres y personas mayores que viven en la calle. Apoyo Mutuo ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra y espera que las instituciones respondan a sus recomendaciones. La entidad reclama un espacio residencial digno que permita a las personas sin hogar dormir, comer, ducharse, lavar su ropa, guardar sus pertenencias y comenzar un verdadero itinerario de inclusión.