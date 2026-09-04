Navarra, primera comunidad en volver a las aulas

El curso escolar 2026-2027 ha comenzado este viernes en Navarra con un total de 111.771 estudiantes, 75.424 de los cuales están matriculados en la red educativa pública y 36.347 en la red concertada. Vuelta a las aulas que, en nuestra comunidad, se realiza de manera escalonada, ya que el lunes se incorporaran el grueso de los alumnos. En este curso académico las ratios por aula en los centros públicos van a bajar en todos los ciclos y etapas educativas.

Así, en este curso 26-27 la ratio grupo/aula en el segundo ciclo de Educación Infantil es de 13 estudiantes/aula, frente a los 15, el pasado curso 25-26. En educación Primaria esta ratio será de 16 frente a los 17. En Secundaria habrá un promedio de 23 estudiantes por grupo, frente a los 24 del curso anterior, y en Bachillerato la ratio será de 25 frente a los 26. Además, la ratio media real profesor/alumno con la que se abre el curso en los centros públicos es de 7,03 estudiantes por docente.

Retorno a las aulas escalonado

Uno de los centros que hoy ha abierto sus puertas para recibir a sus alumnos en Infantil, Primaria, ESO y Bachiller ha sido FEC Vedruna. Raquel Romero, directora general del centro, señalaba que "ha sido una mañana intensa en un primer día de encuentro, de las primeras indicaciones de cómo va a ser el curso". Recordaba que para llegar a este día "hay un trabajo anterior previo de organización de entradas, de salidas, de listados, de asignaciones de alumnos, de cambios de tutorías". Romero realizaba un símil para explicar cómo se inicia el curso en un centro escolar: "Un colegio es como lanzar un barco. Le cuesta los primeros movimientos y luego avanzamos". La directora de Vedruna confía en que este curso 2026-2027 "los profesionales podamos ejercer sin tensiones después de un año convulso en la concertada".