Eva Cacheiro: “Lo más efectivo para evitar robos es que cada vecino mire la puerta del de al lado”

Este verano se han registrado alrededor de una treintena de robos en viviendas en distintos barrios de Pamplona, especialmente en Iturrama, Azpilagaña y la zona de Pío XII. La Policía Nacional atribuye estos episodios a grupos itinerantes y organizados de carácter transnacional que se desplazan por distintos territorios y actúan en oleadas.

La inspectora Eva Cacheiro González, jefa del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Nacional de Navarra, ha explicado en Onda Cero que los autores suelen trabajar en parejas y seleccionan previamente las viviendas. Uno de sus métodos consiste en colocar un pequeño hilo de pegamento o una cintilla de plástico en una zona poco visible de la puerta. Al regresar al día siguiente, comprueban si la marca continúa intacta: si es así, interpretan que nadie ha entrado en la vivienda y pueden actuar con mayor seguridad.

Cacheiro subraya que estos delincuentes buscan principalmente viviendas de nivel adquisitivo medio-alto que no cuentan con grandes medidas de seguridad y donde puedan encontrar bienes fácilmente convertibles en dinero, como joyas o efectivo. Además, frente a lo que pueda pensarse, los robos se producen con mayor frecuencia durante el día, cuando una pareja puede pasar más desapercibida.

La inspectora recomienda prestar atención a personas que se desplacen de forma sospechosa entre distintas viviendas y avisar a la Policía ante cualquier situación que genere dudas. También aconseja instalar cámaras visibles en los portales y utilizar cerraduras con sistemas antibumping.

En caso de encontrar una marca en la puerta, recomienda fotografiarla y avisar a la Policía. Si se descubre que la vivienda ha sido forzada, lo fundamental es no tocar ni limpiar nada para preservar posibles huellas y otros vestigios.

De cara a los próximos meses, Cacheiro señala que la intensidad suele disminuir tras el verano, aunque estas oleadas pueden repetirse. Y lanza un mensaje de tranquilidad: estos grupos evitan encontrarse con personas y buscan viviendas vacías. La colaboración entre vecinos, añade, es una de las herramientas más eficaces para prevenir este tipo de delitos.