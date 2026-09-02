2.000 personas en Pamplona se concentran en solidaridad con Ceuta

En Pamplona unas 2.000 personas han participado en la plaza consistorial en una concentración cuya autorización había pedido el "Movimiento Cívico del Pueblo", se que se ha presentado como una plataforma "apolítica y apartidista" y se ha desmarcado expresamente de la convocatoria realizada en toda España por la Federación Española de Municipios y Concejos.
Un portavoz del Movimiento ha leído un largo comunicado que ha comenzado pidiendo seguridad para Ceuta y los ceutíes y una reemigración ordenada además de un freno "al expansionismo marroquí".
Parte de los asistentes han pedido la dimisión del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra por su política migratoria. Las consignas han durado cerca de media hora.