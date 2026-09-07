"Parece que hay futbolistas de Osasuna que juegan por decreto"

La derrota por 5 goles a 2 de Osasuna en Vitoria contra el Alavés ha dejado muy dolida a una parte de la afición de Osasuna. Tanto a los que se habían hecho ilusiones por lo visto en los tres primeros partidos y, sobre todo, por los 7 puntos de 9 conseguidos hasta Vitoria como los que no están convencidos del estilo que quiere aplicar el nuevo entrenador Luis Miguel Ramis al equipo.

Sebastián Jáuregui reconoce estar entre estos últimos y no se explica el pobre rendimiento de Abel Bretones en la banda izquierda, al que no acompaña Moi Gómez en faceta defensiva, asegura. Mientras, Joaquín Canalejo se muestra extrañado porque el entrenador cuente con extremos puros en la plantilla, como Kike Barja o Raúl Moro, y apenas les dé minutos en un esquema en el que prefiere a Moi o a Rubén García, que tienden a irse hacia adentro del campo. Fernando Barásoain se queja por el hecho de que parezca que haya futbolistas "que tienen que jugar por decreto", y pide que en el próximo encuentro Sergio Herrera o Catena vayan al banquillo.

Más allá del escozor que produce la goleada en Mendizorroza los contertulios analizan también la plantilla de Osasuna y el desempeño del nuevo técnico en comparación con lo visto en las dos temporadas anteriores, destacando Barásoain que en los primeros partidos Ramis ha hecho cosas diferentes a sus predecesores y ha intervenido con éxito durante los encuentros.

El último análisis es de Canalejo sobre las finanzas del club, que según él y el resto de contertulios deben ser bien explicadas en la próxima asamblea de socios compromisarios.