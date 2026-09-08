Ion Vélez: "No tenemos que ir con la mentalidad de que esto es un milagro"

Ion Vélez llegó de manera relativamente inesperada a dirigir la temporada pasada al primer equipo de la Peña Sport de Tafalla, el club en el que empezó y terminó su carrera como jugador de fútbol. Después se inició en categorías inferiores y formativas con técnicos como César Monasterio, contra quien se enfrentará esta temporada en 2ª RFEF, y estando en la Peña llegó la ocasión de dirigir al primer equipo. El año pasado terminó con ascenso de categoría y ahora él también se estrena en el banquillo en 2ª RFEF, donde también militan Osasuna Promesas, descendido de 1ª RFEF y Tudelano, equipo al que entrena Monasterio.

Ion reconoce que ese partido será especial porque mantienen mucha relación: "Hablamos todas las semanas, aunque imagino que esa algo menos", pero no más especial que el resto de encuentros: la Peña Sport debe centrarse en intentar disfrutar de la categoría. "Los saltos de categoría se notan, no es un tópico. No tenemos que conceder nada", afirma, para acto seguido reconocer que su equipo no tiene que salir a los partidos con la mentalidad de que conseguir la permanencia vaya a ser poco menos que un milagro. "Se trata de disfrutar", asegura.

Para ello mantiene la base de la plantilla que consiguió el ascenso, reforzada con otros futbolistas. Todos ellos, los que estaban y los nuevos, muy jóvenes, de entre 20 y 24 años la inmensa mayoría, algo que se repite en otros encuentros. "Ya no hay en Tercera esos equipos con jugadores de trentaitantos años, y en 2ª RFEF tampoco". Para esa idea de ser valientes y disfrutar en el campo viene muy bien el primer punto conseguido frente al Utebo remontando la desventaja inicial. Ahora toca enfrentarse a uno de los equipos catalanes del grupo, tradicionalmente potentes en plantillas y posibilidades económicas. El Manresa será el primer rival al que se enfrentará la Peña Sport fuera de casa, mientras que tratará que se escapen los menos puntos posibles del San Francisco de Tafalla.