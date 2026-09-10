Presidente CD Xota

Asier Cotelo: "El Xota está totalmente desvinculado de los anteriores gestores. Y todo figurará en los presupuestos"

El nuevo Presidente del Club Deportivo Xota explica en Radioestadio Navarra su llegada al club, los acontecimientos de la primera mitad del año que casi llevan a la entidad a la desaparición y el proyecto de su junta directiva para salvar la entidad.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Después de que una inversión de 160.000€ de Ramón Lázaro, presidente de Ribera Navarra, en febrero en el Xota le diera el control del club el 1 de julio, un grupo de personas vinculadas a la entidad dio el paso definitivo de presentarse en sociedad e intentar recuperar el control del Xota ante la imputación judicial de Lázaro, acusado de nueve delitos, entre ellos blanqueo de capitales y fraude en subvenciones. Asier Cotelo, Esteban Iturbe, Miguel Ángel Maeztu y Aarón Ortiz forman ahora la nueva junta directiva del Xota después de una salida accidentada del histórico dirigente Tatono Arregui.

Asier Cotelo preside ahora el club y él y su junta intentan a marchas forzadas volver a poner la maquinaria en funcionamiento para competir de la manera más digna posible en Primera División. Con muchas dificultades, sin entrenador en el banquillo en la primera jornada -cuestión que les supondrá una multa-, con una plantilla corta y falta de experiencia en la categoría, van a tratar de recuperar la complicidad y confianza de la afición verde y cumplir en la pista del pabellón Anaitasuna.

Cotelo ha explicado en Radioestadio Navarra cómo ha sido el verano desde que Ramón Lázaro se adueñó de la entidad hasta su salida. A la pregunta de si el Xota está desvinculado de Lázaro Cotelo responde: "Totalmente desvinculado. No tiene absolutamente nada que ver con los anteriores gestores del club. Nada. Se ha hecho todo de la manera más legal y transparente posible. Todavía no podemos decir las cosas, pero que no se preocupe el aficionado que va a estar reflejado en presupuestos, con luz y taquígrafos".

Sobre si realmente peligró la continuidad del Xota como club, el presidente es claro: "En el proceso de negociación para ver si podíamos acceder al club a mí se me llegó a decir que el Xota iba a ser liquidado. Hubo momentos de mucho miedo". Ahora, con muchas limitaciones, Magna Xota comienza este viernes la liga contra Jaén. La paciencia y la confianza de la afición serán claves para arropar al equipo en esta etapa de una historia que afortunadamente va a continuar.

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