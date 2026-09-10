Asier Cotelo: "El Xota está totalmente desvinculado de los anteriores gestores. Y todo figurará en los presupuestos"

Después de que una inversión de 160.000€ de Ramón Lázaro, presidente de Ribera Navarra, en febrero en el Xota le diera el control del club el 1 de julio, un grupo de personas vinculadas a la entidad dio el paso definitivo de presentarse en sociedad e intentar recuperar el control del Xota ante la imputación judicial de Lázaro, acusado de nueve delitos, entre ellos blanqueo de capitales y fraude en subvenciones. Asier Cotelo, Esteban Iturbe, Miguel Ángel Maeztu y Aarón Ortiz forman ahora la nueva junta directiva del Xota después de una salida accidentada del histórico dirigente Tatono Arregui.

Asier Cotelo preside ahora el club y él y su junta intentan a marchas forzadas volver a poner la maquinaria en funcionamiento para competir de la manera más digna posible en Primera División. Con muchas dificultades, sin entrenador en el banquillo en la primera jornada -cuestión que les supondrá una multa-, con una plantilla corta y falta de experiencia en la categoría, van a tratar de recuperar la complicidad y confianza de la afición verde y cumplir en la pista del pabellón Anaitasuna.

Cotelo ha explicado en Radioestadio Navarra cómo ha sido el verano desde que Ramón Lázaro se adueñó de la entidad hasta su salida. A la pregunta de si el Xota está desvinculado de Lázaro Cotelo responde: "Totalmente desvinculado. No tiene absolutamente nada que ver con los anteriores gestores del club. Nada. Se ha hecho todo de la manera más legal y transparente posible. Todavía no podemos decir las cosas, pero que no se preocupe el aficionado que va a estar reflejado en presupuestos, con luz y taquígrafos".

Sobre si realmente peligró la continuidad del Xota como club, el presidente es claro: "En el proceso de negociación para ver si podíamos acceder al club a mí se me llegó a decir que el Xota iba a ser liquidado. Hubo momentos de mucho miedo". Ahora, con muchas limitaciones, Magna Xota comienza este viernes la liga contra Jaén. La paciencia y la confianza de la afición serán claves para arropar al equipo en esta etapa de una historia que afortunadamente va a continuar.